Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft wächst weiter: zwei neue Notare

Partnerschaft mit Notaren von Döll + Kollegen ab Januar 2024

Darmstadt, 11. Dezember 2023 – Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB in Darmstadt setzt ihren Wachstumskurs fort: Zum 1. Januar 2024 nimmt die Darmstädter Kanzlei zwei neue Notare der Darmstädter Kanzlei Döll + Kollegen als Partner auf. Deren Büros in der Kasinostraße am Kennedyplatz werden der zweite Notar-Standort von MOOG in Darmstadt.

Künftig vereint MOOG, eine der größten Wirtschaftskanzleien Südhessens, vier Notare in Darmstadt unter ihrem Dach: Zu Dr. Tim Becker und Dirk Langner kommen mit Jahresbeginn 2024 Stefanie Eisele und Hans-Otto Döll und ihre acht Mitarbeiterinnen. Dirk Langner, Rechtsanwalt und Notar bei MOOG: „Mit der neuen Partnerschaft gehen wir im Jahr nach unserer 75-Jahr-Feier konsequent den Weg weiter, den MOOG mit viel Weitsicht vor Jahren eingeschlagen hat: Unser multidisziplinärer Beratungsansatz bringt die Kompetenz aus den vier Fachbereichen Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und dem Notarbereich zusammen – der Schlüssel zum Erfolg unserer Mandanten.“

Der Notarbereich ergänzt seit 2017 das Spektrum von MOOG. Nach der Erweiterung gehört er mit vier Notaren an zwei Standorten zu den größten in Darmstadt. „Mit den beiden neuen Kollegen können wir das Notar-Team mit mehr Kompetenzen breiter aufstellen“, sagt Dr. Tim Becker, Rechtsanwalt und Notar bei MOOG. „Kleinere Einheiten werden es angesichts der steigenden regulatorischen Anforderungen in Zukunft immer schwerer haben, die Anforderungen der Urkundsbeteiligten erfüllen zu können.“

Die lange Tradition der Partnerschaften bei MOOG steht für eine gute Integration der neuen Partner. Denn viele sensible Schnittstellen zwischen den Disziplinen, die heute nicht mehr scharf zu trennen sind, verlangen eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kollegenteam – auf die MOOG auch im Kontakt mit den Mandanten großer Wert legt.

„Ich freue mich sehr über unsere neue Partnerschaft, denn MOOG ist vor allem in Sachen Digitalisierung und elektronische Akte weiter. Das finde ich sehr spannend“, sagt Rechtsanwältin und Notarin Stefanie Eisele, seit September 2021 Partnerin bei Döll + Kollegen. Ihr Kollege, der Rechtsanwalt und Notar Hans-Otto Döll, ist seit 1996 als Notar in Darmstadt tätig. Für ihn hat die Entwicklung eine weitere Dimension. „Mit der Partnerschaft gehen notarielle Tradition in Darmstadt und Fortschritt zusammen“, sagt er. „Und ich bin stolz und froh, dass ich mein Lebenswerk bei MOOG einbringen kann.“

Die Notare von MOOG ab Januar 2024:

Dr. Tim Becker – Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Notar in Darmstadt

Hans-Otto Döll – Partner, Rechtsanwalt, Notar in Darmstadt

Stefanie Eisele – Partnerin, Rechtsanwältin, Notarin in Darmstadt

Dirk Langner – Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht und Notar in Darmstadt

Über MOOG:

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 14 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden, und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 45 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Die Immobilien Zeitung hat sie auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

www.moogpartner.de

