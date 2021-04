Die Münsterland Glückswochen!

Genießen und gewinnen – das große Münsterland & Krups Gewinnspiel.

Rosendahl, 30. März 2021: In Kooperation mit KRUPS startet das

Traditionsunternehmen Münsterland J. Lülf GmbH im April das Online-

Gewinnspiel “Münsterland Glückswochen” mit ausgewählten Handelspartnern.

Im Rahmen des Gewinnspiels haben Genussliebhaber die Möglichkeit,

hochwertige Produkte von KRUPS zu gewinnen. Beim Kauf von Münsterland-

Produkten in den teilnehmenden Märkten erhalten Kunden die Chance auf

attraktive Gewinne wie z.B. den Krups I Prep&Cook XL Küchenmaschine mit

Kochfunktion, den Standmixer Blendforce + KB439 von KRUPS sowie auf viele

weitere tolle Preise.

Gewinnspielstart bei Edeka Nord-Bayern

Den Anfang macht Edeka Nord-Bayern mit einer aufmerksamkeitsstarken

Zweitplatzierung der Produktlinien CLASSICO und Barista von Münsterland. Das

mehrfach mit dem DLG-Preis in Gold prämierte Produktsortiment CLASSICO von

Münsterland spricht eine breite Zielgruppe an und ist in folgenden Sorten in der

pfandfreien 0,5 Liter-Glasflasche erhältlich: KAKAO, VANILLE, ERDBEERE,

BANANE, die pure CLASSICO MILCH mit 1,5 % Fett und der CLASSICO KAKAO

laktosefrei. Die leckeren Kaffeekreationen von Barista sind in der pfandfreien

0,25-Liter Dose ideal für den Kaffeegenuss unterwegs und in folgenden

Geschmackssorten erhältlich: Salted Caramel Coffee, Latte Macchiato,

Cappuccino und Double Shot Espresso.

Glück einkaufen & Gewinnchancen erhöhen.

Um am Ende zu den glücklichen Gewinnern zu gehören, ist bei der Teilnahme an

den “Münsterland Glückswochen” folgendes zu beachten: den Kassenbon nach

dem Kauf eines Münsterland-Produktes aufbewahren, diesen abfotografieren

und auf der Website von Münsterland hochladen: www.muensterlandmilch.

de/gewinnspiel. Nach Beendigung des Online-Gewinnspiels werden die

Gewinner unter allen Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip ausgelost und per

Post bzw. E-Mail über den jeweiligen Preis benachrichtigt. Münsterland wünscht

allen Teilnehmern viel Glück! Weitere Infos zu den “Münsterland Glückswochen”

findet man auf Facebook: www.facebook.com/muensterlandmilch sowie auf

Instagram unter: www.instagram.com/muensterlandmilch.

Über die Münsterland J. Lülf GmbH:

Die Münsterland J. Lülf GmbH mit Sitz in Rosendahl (NRW), wurde 1889 gegründet und ist auf die Entwicklung und Produktion von Milchmixgetränken fokussiert. Bis heute zählt der CLASSICO Kakao zu den meistverkauften Kakaogetränken in Deutschland. Zudem trägt der CLASSICO Kakao das UTZ-Siegel und hält somit die ökonomischen, sozialen sowie ökologischen Standards

ein. Münsterland besitzt außerdem die IFS Food-Zertifizierung und sorgt für die Qualitätssicherung seiner Produkte unter Einhaltung höchster Standards. Mit Glas als Verpackung – dem “Münsterland Geschmackstresor” gewährleistet das Unternehmen den unverfälschten Geschmack und ist damit seit vielen Jahren

Marktführer in Deutschland. Mehr Infos zur Produktvielfalt und zum

Unternehmen unter: www.muensterland-milch.de

Kontakt

Presseagentur der Münsterland J. Lülf GmbH c/o Wegner & Partner GmbH Agentur für Absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Str. 111b

63067 Offenbach am Main

+49 (0) 69-98 64 53-0

presseagentur-muensterland@wegner-partner.de

http://www.muensterland-milch.de