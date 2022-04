Die nächste Generation der ForgeRock Authenticator App ist ab sofort verfügbar

Die App verbessert das Kundenerlebnis und erleichtert die Einführung der Multi-Faktor-Authentifizierung, die 99,99 Prozent der Cyberangriffe auf Konten verhindert

ForgeRock (NYSE: FORG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Identität, gibt heute die Verfügbarkeit seiner neuen Authenticator App bekannt. Die neu gestaltete App bietet einen schnelleren und einfacheren Anmeldeprozess und eine verbesserte Navigation sowie neue biometrische Entsperroptionen. Dadurch wird die App den gestiegenen Sicherheitsbedürfnissen der Nutzer gerecht, ohne die Bedienbarkeit zu beeinträchtigen. Die App lässt sich in die native iOS- und Android-Sicherheitsumgebung integrieren und ist ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Die Funktionen der Authenticator App werden zudem als Software Development Kit (SDK) bereitgestellt. ForgeRock-Kunden können das SDK nutzen, um ihre eigenen mobilen Anwendungen mit Registrierungs- und Authentifizierungsfunktionen zu erweitern, die sie ihren Endkunden zur Verfügung stellen. Dazu gehören Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), zeitbasierte One-Time-Passcodes (engl. time-based-one-time-passcodes, kurz TOTPs), passwortlose Anmeldung und Push-Benachrichtigungen auf dem mobilen Endgerät.

„MFA und passwortlose Authentifizierung reduzieren die Angriffsmöglichkeiten erheblich“, erklärt Mary Writz, Vice President Consumer Identity and Access Management (CIAM) bei ForgeRock. „Unsere neue App wurde entwickelt, um die Anzahl der Schritte zu reduzieren, die Benutzer zur Authentifizierung durchführen müssen. Das Anmeldeerlebnis wird dadurch einfach gestaltet, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.“

Laut einer Studie von 451 Research steigt die Akzeptanz von MFA und passwortloser Authentifizierung in Unternehmen weiter an. Die Gründe dafür sind vielzählig: Unter anderem nehmen die Fälle gestohlener Zugangsdaten und Phishing-Angriffe zu, die häufig zu Sicherheitsverletzungen in Unternehmen beitragen. Außerdem steigt die Anzahl von Unternehmensrichtlinien für die Remote-Arbeit und moderne Authentifizierungsstandards werden eingeführt.

Über ForgeRock

ForgeRock® (NYSE: FORG) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Identität, das moderne und umfassende Identitäts- und Zugriffsmanagementlösungen für Verbraucher, Mitarbeiter und Dinge anbietet, die einen einfachen und sicheren Zugang zur vernetzten Welt ermöglichen. Mit ForgeRock managen, verwalten und sichern mehr als 1.300 Kundenunternehmen weltweit den gesamten Lebenszyklus von Identitäten, von dynamischen Zugriffskontrollen über Governance und APIs bis hin zur Speicherung maßgeblicher Daten, die in jeder Cloud- oder Hybridumgebung genutzt werden können. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco, Kalifornien, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen und kostenlose Downloads finden Sie unter unter www.forgerock.com

