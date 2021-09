Die neue Abrechnungswelt: So sieht die Abrechnungszukunft aus

Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen und Lösungsanbieter für Zahnmedizin, präsentiert die neue Abrechnungswelt – die Website rund um die zahnmedizinische und zahntechnische Abrechnung. Auf www.abrechnungswelt.com wird sämtliches Abrechnungs-Know-How in einem Online-Portal und Web-Shop gebündelt, egal ob online abrufbar, in Printmedien, per Weiterbildung oder in der Praxisverwaltungssoftware.

Das Abrechnungsportal – die Online-Abrechnungswissensdatenbank, immer abrufbar

Unter www.abrechnungswelt.com/abrechnungsportal finden Sie clever und einfach kombiniert umfangreiches Abrechnungswissen und sofort einsetzbare Tools, die Sie optimal in der Abrechnung unterstützen. Im Abrechnungsportal sind alle Gebührenverzeichnisse für die Zahnarztpraxis und das Dentallabor gebündelt an einem Ort jederzeit verfügbar – egal ob Bema, GOZ, GOÄ sowie BEL II und BEB 97 oder BEB Zahntechnik®. Im sogenannten Schnellcheck werden Ihnen übersichtlich dargestellt, welche Leistungen abrechenbar, nicht abrechenbar oder zusätzlich abrechenbar sind.

Zur Unterstützung und Abrundung Ihrer Abrechnung enthält das Abrechnungsportal vier Tools, die Sie zur richtigen Lösung führen: Der GOZ- und GOÄ-Steigerungsrechner, den BEB-Preis- und Materialkostenrechner, sowie den Begründungsgenerator für alle GOZ- und GOÄ-Nummern. So beantworten Sie ganz einfach für sich die Fragen: Welches Honorar erhalte ich für meine Leistungen? Welche Begründung kann ich gegenüber den Kostenträgern für die Überschreitung des Steigerungsfaktors verwenden? Welche Herstell- und Materialkosten habe ich, um wirtschaftlich im Dentallabor zu agieren? Praxisorientierte Fallbeispiele zur zahnmedizinischen und zahntechnischen Abrechnung unterstützen Sie zusätzlich bei komplexen Abrechnungsfällen. Die nötigen Grundlagen, wie Gesetze, Urteile und Richtlinien sind ebenfalls im Abrechnungsportal zu finden.

Medien und Fortbildungen – Abrechnungswissen einfach vertiefen und erweitern

Neben dem Abrechnungsportal können Sie auch weitere Abrechnungsinformationen in Form von Nachschlagewerken und Fortbildungen auf www.abrechnungswelt.com entdecken. In zahlreichen Print-Nachschlagewerken zu speziellen Abrechnungsthemen werden die aktuellsten Themen und die wichtigsten Standardwerke der Abrechnung in Zahnarztpraxis und im Dentallabor behandelt. Auch unser breites Fortbildungsspektrum bietet garantiert für jeden Abrechnungsinteressierten etwas: Hier werden eLearning-Kurse, (Online-)Seminare, Fernlehrgänge und Webinare – rund um das Thema Abrechnung angeboten.

Software zur Abrechnung & Praxisverwaltung – auch mit Schnittstelle zum Abrechnungsportal verfügbar

Unser Abrechnungsangebot wird durch unsere Praxisverwaltungssoftware diosZX abgerundet. Hier finden Sie je nach Größe Ihrer Zahnarztpraxis, die für Sie passende Version. Mit ZXfox können wir Ihnen außerdem die Möglichkeit anbieten, in Ihrer PVS das Abrechnungswissen des Abrechnungsportals direkt in der Leistungserfassung aufzurufen. So kann Ihre Abrechnung noch effizienter erledigt werden. ZXfox ist auch für andere Praxissoftware erhältlich.

Die Funktionen und Inhalte der Abrechnungswelt können nach der kostenlosen Registrierung unter www.abrechnungswelt.com ausgiebig für 30 Tage gratis getestet werden.

Die Bedienung der Abrechnungswelt ist simpel. Wer eine kurze Erläuterung für die einzelnen Funktionen wünscht, kann sich zusätzlich durch diverse kostenlose Tutorials zu allen Funktionen der Abrechnungswelt unter www.abrechnungswelt.com/support#tutorials informieren.

Über die Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie “dios” oder “entolia” begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Pressekontakt

Spitta GmbH

Dina Martini

Tel: +49 7433 952-334

Mail: dina.martini@spitta.de

www.spitta.de

Kontakt

Spitta GmbH

Dina Martini

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-334

dina.martini@spitta.de

http://www.spitta.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.