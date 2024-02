Die neue Ehrenamtskarte von Voluntarius

Ehrenamtskarte und Retterkarte

Rund 29 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich und sorgen damit auf ganz unterschiedliche Weise dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Mit der Ehrenamtskarte von Voluntarius haben Ehrenamtliche die Möglichkeit, von Rabatten und Sonderkonditionen im Rhein-Main-Gebiet zu profitieren. Auch die Zeitung Mainz berichtete über das neue Projekt.

Das Netzwerk erweitert sich kontinuierlich

Ehrenamt ist überall – im Sport, in Kultur und Bildung, im sozialen Bereich, in der Nachbarschaftshilfe, im Sportverein ebenso wie in Bürgervereinen und Stadtteilinitiativen. Auch das THW, die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und Hilfsorganisationen innerhalb und außerhalb der Blaulichtfamilie bauen auf freiwilliges Engagement.

Die Voluntarius-Karte im Scheckkartenformat unterstützt und fördert das Ehrenamt. Sie ist ein Zeichen der Anerkennung für soziales Engagement, mit der Personen, die sich für das Wohl anderer einsetzen im Alltag bares Geld sparen können.

Durch ein umfangreiches Partnernetzwerk wird ein ansprechendes Angebot gestaltet und eine vielfältige Auswahl an Sonderkonditionen präsentiert. Das Netzwerk erweitert sich kontinuierlich, daher kannst du auf der Voluntarius-Website regelmäßig neue Unternehmen entdecken.

Sichere dir die Ehrenamtskarte

Du bist bei der freiwilligen Feuerwehr, als Jugendtrainer, als Tierschützer, in der Obdachlosenhilfe oder an anderer Stelle ehrenamtlich aktiv und möchtest dir die exklusiven Rabatte sichern?

Hier findest du weitere Informationen zu der Ehrenamtskarte von Voluntarius

Die Bestellung der Ehrenamtskarte ist einfach: Im Voluntarius-Shop findest du ein Kontaktformular. Dort gibst du deine Bestelldaten an und lädst einen Nachweis über deine ehrenamtliche Tätigkeit hoch. Nach Prüfung der Unterlagen wird dir ein Link und ein Gutscheincode zugeschickt, mit dem die Karte bestellt werden kann. In den teilnehmenden Geschäften der Voluntarius-Partner kannst du dann ganz einfach deine Karte an der Kasse vorzeigen und bekommst den angebotenen Rabatt.

