Die neue Kanzlei-Expo startet am 25. Mai 2020

Die erste virtuelle Verkaufsmesse für Kanzleien kommt

Hürth, 27.04.2020 – Die neue Kanzlei-Expo bietet Anwält/innen und Steuerberater/innen sowie deren Angestellten vom 25. bis 29. Mai 2020 die Möglichkeit, auf einer virtuellen Ausstellung innovative Kanzleiangebote “live” zu erleben.

Kanzleien suchen innovative und praxistaugliche Lösungen

Wenn Messen und Kongresse ausfallen, suchen Kanzleien nach Alternativen, um dringend benötigte Kanzleilösungen zu finden, zu vergleichen und auszuwählen. Vom 25. bis 29. Mai veranstaltet der FFI-Verlag (legal-tech.de, tax-tech.de) die erste virtuelle Online-Messe für Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzleien unter dem Titel “Kanzlei-Expo”.

Messestände von etablierten Unternehmen und innovativen Startups

Die Aussteller sind Unternehmen, die sich auf Kanzleilösungen spezialisiert haben. Von etablierten Anbietern bis zu jungen, aufstrebenden Startups. Präsentiert werden auf virtuellen Messeständen Produkte und Dienstleistungen zu Bereichen wie Mandantenkommunikation, Kanzleitools, Software und Datenbanken, Dokumentenerstellung und -analyse, Marketing, Beratung, Jobangebote u. v. m.

Hier gewinnt die Online-Messe gegenüber der Präsenzmesse

Eine virtuelle Online-Messe kann eine Präsenzmesse mit ihren persönlichen Kontakten nicht ersetzen, bietet aber auch Vorteile. Denn wenn Anfahrt und Übernachtung wegfallen, sparen Besucher nicht nur Zeit und Geld, sondern schonen auch die Umwelt. Zudem ist der Besuch an fünf Tagen und rund um die Uhr flexibler planbar.

Was ein virtueller Messestand bieten kann

Die Kanzlei-Expo nutzt die technischen Möglichkeiten, um ein echtes Messeerlebnis nachzubilden. So sind Produktinformation in Form von Videos, PDF-Dokumenten oder Bildergalerien per Mausklick direkt verfügbar. Zudem gibt es die Möglichkeit, dem Messestandpersonal, mittels Live-Chat per Text und Video, Fragen zu Angeboten zu stellen und Produktvorteile zu erleben.

Eine Webkonferenz mit Live-Vorträgen ergänzt das Angebot

Neben dem Messestandbesuch ergänzen Produktpräsentationen einzelner Aussteller in Form von Live-Vorträgen das Programm und erleichtern die Auswahl der passenden Kanzleilösung.

Eintritt frei!

Der Eintritt ist gratis. Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung unter kanzlei-expo.de.

