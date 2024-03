Die Neuesten bezugsfertigen Immobilien in Dubai

Ellington – Wilton Terraces und Wilton Park Residences

Wilton Terraces

Wir präsentieren Wilton Terraces von Ellington Properties mit seinen luxuriösen 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in MBR City, Dubai. Die Anlage besteht aus zwei 12-stöckigen Türmen mit 140 besprochenen Wohnungen, die über eine umfangreiche Ausstattung und Design verfügen.

Diese zeitgenössische Eigentumswohnanlage wurde von dem preisgekrönten Architekturbüro Perkins & Wills mit dem Schwerpunkt auf Gemeinschaftsleben entworfen. Jede Einheit bietet einen Blick auf üppige grüne Gärten, öffentliche Plätze und beruhigende Wasserflächen. Ein Ort, an dem moderne Architektur und Natur zusammenkommen, um ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

Die Wohnanlage verfügt über verschiedene Einrichtungen wie separate Wäscheschränke, Einbauschränke und Schränke, während die Stauräume mit flexiblen Regalen ausgestattet sind, um eine maximale Nutzungskapazität zu bieten. Die Wohnungen verfügen über ein einziges Podium auf der Basisebene, das ein einzigartiges, prächtiges Äußeres schafft, während die Siedlung den höchsten Ansprüchen gerecht wird,

Diejenigen, die eine lebendige Atmosphäre suchen, können hier Fallschirmspringen, Indoor-Snowboarding, internationale Musik- und Filmfestivals sowie trendige Hotels und erstklassige Gourmet-Restaurants erleben. Für Shopping-Liebhaber ist es ein Paradies mit einer Reihe von Einkaufszentren, Souks und Designer-Boutiquen, die die neueste Mode, Technologie und vieles mehr anbieten.

Der Bauträger ist sehr daran interessiert, Räume zu schaffen, die nicht nur über die Norm hinausgehen, sondern auch das einzigartige urbane Leben wie nie zuvor inspirieren. Ellington ist bekannt für seine innovativen Projekte und seine tadellose Aufmerksamkeit für Details und Qualität mit einer perfekten Kombination aus spektakulärer Architektur und intelligenter, hoher Spezifikation.

Wichtigste Highlights:

– Beste Qualität in Bezug auf Ausführung und Zeitgenauigkeit

– Hervorragende Annehmlichkeiten mit universellen Standards

– Gelegen in einem bekannten Komplex in Dubai MBR City

– Direktverkauf ohne Provision

Wilton Terraces 1 ist mit all seinen luxuriösen Einrichtungen fein gearbeitet, um seinen Bewohnern einen glückseligen Lebensstil zu bieten und gleichzeitig alle außergewöhnlichen Annehmlichkeiten vor der Haustür zu haben. Genießen Sie die verschiedenen üppigen teuren Boden innerhalb der Wohngemeinschaft mit seinen Wasserspielen und ist umgeben von der spektakulären Aussicht, entspannende Spas, genießen Sie das Essen in Weltklasse-Cafés, während Sie Ihre Lieblingssportarten in seinem luxuriösen Clubhaus. Auf dem Spaziergang können Sie mehrere Cafés und ultra-raffinierte Restaurants finden, die die feinste Küche mit Blick auf gut gestaltete Wasserspiele neben der Entwicklung gesäumt servieren.

Hauptmerkmale:

– Schwimmbad

– Hochmoderne Turnhalle

– BBQ-Bereich im Freien

– Bibliothek-Lounge

– Innen- und Außenspielbereich für Kinder

– Lobby-Lounge

– Gärten und Parks

– Einkaufszentrum

– Einzelhandelsgeschäfte

– Schulen und Kindergärten

– Gesundheitsdienste

Wilton Terrace I befindet sich in der begehrten Lage von MBR City, Dubai, in der Nähe der Ras Al Khor Road und bietet einfachen Zugang zur Sheikh Zayed Road. Von der Anlage aus sind alle wichtigen Punkte wie Burj Khalifa, Dubai Mall, Business Bay und Ras Al Khor Wildlife Sanctuary leicht zu erreichen.

Außerdem haben die Bewohner Zugang zum Dubai Water Canal, einer 3,2 km langen Wasserstraße, die sich vom Creek bis zur Business Bay erstreckt. Darüber hinaus ist er von verschiedenen trendigen Hotels, Restaurants und hochwertigen Einzelhandelsgeschäften gesäumt und bietet ein unvergleichliches Erlebnis.

Die Stadt kommt dem zunehmend eklektischen Geschmack ihrer multikulturellen Bewohner entgegen und bietet in vielerlei Hinsicht ein trendiges Umfeld – von einem pulsierenden Lifestyle-Erlebnis über eine ausgeprägte Kunst- und Musikszene bis hin zu einem unendlichen Lebensstil, der für jeden etwas bereithält.

Verkehrsanbindung:

– 2 km vom Burj Khalifa und dem Stadtzentrum von Dubai entfernt

– 6 km von Meydan Racecourse, Meydan und Meydan one Mall

– 3 km vom internationalen Finanzzentrum von Dubai entfernt

– 4 km vom Dubai World Trade Centre entfernt

– 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt

– 20 Minuten vom Burj Al Arab, Jumeirah

Immobilien in Dubai kaufen

Wilton Terrace I ist eine erstaunlich gut geplante Wohnanlage, die mit ihren großzügigen Schlafzimmern ein Gefühl von Raum vermittelt, das sich in ein Gefühl von Gefühl und außergewöhnlichen Erfahrungen verwandelt, die zu lebenslangen Erinnerungen werden. Der Bauträger setzt sich kompromisslos für die Gestaltung von Lebensräumen ein, die nicht nur Formen annehmen, sondern auch den Luxus neu definieren.

Die Lage in der MBR-Stadt bietet das Beste an Mode, Restaurants und Unterhaltungsangeboten, die den Lebensstil ergänzen und bereichern. Auf dem Spaziergang können Sie mehrere Cafés und ultra-raffinierte Restaurants finden, die die feinste Küche servieren, mit Blick auf gut gestaltete Wasserspiele, die daneben liegen.

Die Entwicklung kommt mit seinen unberührten Stränden, Weltklasse-Annehmlichkeiten, Freizeit Flucht und berühmten Sehenswürdigkeiten. Genießen Sie die verschiedenen üppigen teuren Boden innerhalb der Wohngemeinschaft mit seinen Wasserspielen umgeben von der spektakulären Aussicht, entspannende Spas, während das Essen in Weltklasse-Cafés und Restaurants und genießen Sie Ihre Lieblings-Sportarten in seinem luxuriösen Clubhaus.

Wilton Terrace bietet mit seinen exklusiven Grundrissentwürfen 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, die mit einer besonders aufwendigen Innenausstattung gestaltet sind. Jede Wohnung ist mit räumlicher Großzügigkeit und Transparenz konzipiert, um eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenräumen zu ermöglichen, die speziell für die Bewohner geschaffen wurden.

Man kann sich für verschiedene Größen entscheiden, je nach den Bedürfnissen der Familie, da verschiedene Größen und Grundrisse möglich sind. 1-Schlafzimmer-Wohnungen reichen von 783 m² bis 839 m², während 2-Schlafzimmer-Wohnungen von 1193 m² bis 1626 m² reichen.

Diese Einheiten sind mit separaten Wäscheschränken, Einbauschränken und Schränken mit flexiblen Regalen ausgestattet, um eine maximale Nutzungskapazität zu ermöglichen. Die Entwicklung bietet einen modernen Ausdruck einer zeitlosen Ära, die durch die reichhaltigen Texturen und Muster beeinflusst wird, die den perfekten Rahmen für modernes Wohnen schaffen.

Wilton Park Residences

Wilton Park Residences von Ellington Properties bietet elegant gestaltete Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern in der Mohammed Bin Rashid (MBR) City, Dubai. Die Anlage befindet sich in einer ruhigen Lage, umgeben von üppigen Grünflächen, die einen ungehinderten Blick auf die Skyline von Dubai bieten.

Darüber hinaus verfügt die Anlage über kilometerlange Jogging- und Spazierwege durch die Parklandschaft, die mit ihrer ausgefeilten Technologie eine umweltfreundliche Umgebung gewährleisten. Die Residenzen bestehen aus einem 12-stöckigen Gebäude mit insgesamt 320 Einheiten, darunter 48 Studios, 202 Einheiten mit einem Schlafzimmer und 70 Einheiten mit zwei Schlafzimmern, die mit eingebauten Küchengeräten und Einbauschränken ausgestattet sind.

Genießen Sie die kristallklaren Lagunen, die edlen Strände, die fesselnde Parklandschaft und die wunderbare Lage mit ihrer ruhigen und friedlichen Umgebung mit weitläufigen Parks und ihrer atemberaubenden Architektur, die ein Leben in der Ruhe führt, während Sie die Energie und Aufregung mit ihrem Zugang zu den modernen Annehmlichkeiten genießen.

Die Bewohner können auch Zugang zu den weiten kristallklaren Lagunen, erhabenen Stränden, weitläufigen Parks und seiner atemberaubenden Architektur, die ein Leben in der Ruhe führt, während sie die Energie und Aufregung mit seiner Türschwelle Zugang zu den modernen Annehmlichkeiten zu genießen. Während die Entwicklung kommt mit einem praktischen Zahlungsplan Option der Hauskäufer, die in MBR City zu investieren.

Wichtigste Highlights:

– Elegant gestaltete Wohnungen

– Umgeben von üppiger grüner Landschaft

– Einfache und attraktive Zahlungsoptionen

– Familienfreundliche Nachbarschaft

– Sicherheit rund um die Uhr

– Großzügige Außenwohnbereiche mit Balkon

– Individuell gestaltete Küchenschränke

– Eingebaute Küchengeräte

– Großzügige begehbare Duschen

– Fein gearbeitete und eingebaute Kleiderschränke

Wilton Park Residences von Ellington ist mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, die den Bewohnern einen luxuriösen Lebensstil bieten. Die gut gestaltete Grünanlage ist von üppigen grünen Parks und Gärten umgeben und verfügt über zahlreiche Einkaufszentren in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus können die Bewohner verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Cafés, Unterhaltungszentren, Kinderspielplätze und Freizeitaktivitäten mit einem Gemeinschaftszentrum und vieles mehr entdecken.

Wichtige Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Erholungseinrichtungen

– Hochmoderne Turnhalle

– Gärten und Parks

– Schulen und Kindergärten

– Einkaufspassagen

– Einzelhandelsgeschäfte

– Kinderspielplatz

– Restaurants und Cafés

Wilton Park Residences befindet sich in der prominenten Lage von Mohammed Bin Rashid City, einem zentralen Ort, der mit seinen gut ausgebauten Straßen die beste Anbindung bietet. Die Bewohner können die nahe gelegene Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und die Al Khail Road nutzen.

Darüber hinaus bietet es eine Anbindung an die Umm Suqeim Road und die Dubai Ain Road, die von den meisten Routen aus erreicht werden können, was Ihre kostbare Zeit auf dem Weg von Ihrem Zuhause zum Büro spart. Man kann die wichtigsten Zielorte besuchen, darunter Downtown Dubai, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai World Centre und Dubai International Airport und vieles mehr.

Verkehrsanbindung:

– 1 Minute Fahrt zur North London Collegiate School

– 1 Minute Fahrt zur Sobha Hartland International School

– 3 Minuten Fahrt zur Meydan One Mall

– 5 Minuten Fahrt bis zur Dubai Mall

– 6 Minuten Fahrt zum Internationalen Finanzzentrum

– 7 Minuten Fahrt zum Dubai World Centre

– 12 Minuten Fahrt zum internationalen Flughafen von Dubai

Wilton Park Residences ist ein gut geplantes Projekt in Mohammed Bin Rashid City, das mit seinen reibungslos verlaufenden Straßen eine gute Anbindung bietet. Darüber hinaus verfügt die Anlage über kilometerlange Jogging- und Wanderwege durch die Parklandschaft, die mit ihrer ausgefeilten Technologie eine umweltfreundliche Umgebung gewährleisten.

Ein gut geplantes Projekt, das sich auf vier Komponenten konzentriert: Themenparks, Einzelhandel, Kunst und nachhaltiges Unternehmertum mit Zugang zu Dubai Mall, Dubai Museum, Dubai Creek und Al Seef District.

Jede Einheit ist so konzipiert, dass sie ein Maximum an Nutzen und Verwirklichung mit ihren echten Räumen bietet, die einen lohnenden ganzheitlichen Ansatz für einen luxuriösen Lebensstil bieten.

2-Zimmer Wohnung in Dubai kaufen

Wilton Park Residences bietet eine gut geräumige Grundriss Option für die Käufer zu Hause suchen, um in der MBR Stadt mit seinen großen ROI overtimes zu investieren, wie der Ort bietet die beste Anbindung und ein geschäftiges Zentrum Ziel Punkt Wahl. Die Entwicklung ist mit seinen feinen elegant gestalteten Wohnungen bietet Studios, 1 & 2 Schlafzimmer-Einheiten mit einem attraktiven Look und Design gefertigt.

Jede Einheit ist so konzipiert, dass die geräumige Umgebung mit seinem einzigartigen und außergewöhnlichen Design mit seinem Hauptschlafzimmer, Wohn-/Essbereich, Küchenbereich, Terrasse mit Blick auf die üppigen grünen Gärten daneben maximiert wird. Es bietet elegant gestaltete Einheiten, die in verschiedenen Größen und Layouts, die eine breite Möglichkeit, über zu wählen kommen.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.