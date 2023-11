Die Nozag AG optimiert Abfüllanlagen mit Spindelhubgetriebe

Dank Spindelhubgetriebe gelingt die präzise Steuerung und effiziente Handhabung von Abfüllanlagen

Die Schweizer Nozag AG, ein führender Anbieter von Antriebstechnik, hat in einer bedeutenden Entwicklung die Effizienz und Präzision von Abfüllanlagen erheblich verbessert. Durch die Integration von Spindelhubgetrieben in die Abfüllanlagen hat Nozag die Steuerung und Handhabung dieser Systeme erleichtert, was insbesondere für die Frike Group in Wetzikon, einen unabhängigen Schweizer Lohnhersteller in den Bereichen Pharma, Kosmetik und Chemie, von großer Bedeutung ist.

Herausforderung und Innovation

Die Frike Group stand vor der Herausforderung, ihre Abfüllanlagen zu optimieren, um die genauen Abfüllmengen effizienter einzustellen. Die bisherige Methode erforderte einen hohen mechanischen Aufwand, da Kurvenscheiben im Antrieb eingesetzt wurden, um die Einfüllstutzen zu bewegen. Dieser Prozess war nicht nur arbeitsintensiv, sondern erforderte auch das teilweise Demontieren von Gehäuseteilen.

Die Nozag AG hat sich dieser Herausforderung angenommen und eine Lösung entwickelt, die auf dem Einsatz von Spindelhubgetrieben basiert. Diese Getriebe können problemlos elektronisch gesteuert werden und ermöglichen eine präzise und feine Hubbewegung. Durch die Verwendung von Kugelumlaufspindeln in den Spindelhubgetrieben konnte die Feinjustierung weiter optimiert werden. Diese Innovation führt zu einer ruhigen, präzisen Bewegung und ermöglicht gleichzeitig hohe Geschwindigkeiten.

Vorteile dieser Lösung

Die Spindelhubgetriebe NSE/KGT von Nozag sind Teil des Standardsortiments und bieten zahlreiche Vorteile:

-einfache und elektronische Steuerung ohne mechanische Eingriffe

-schnelle und feine Hubbewegungen für präzise Abfüllprozesse

-weniger Reibung und hohe Geschwindigkeiten dank eingesetzter Kugelumlaufspindeln

-einfache Wartung und geringer Unterhaltsaufwand

Kundenzufriedenheit und Qualität

Der Projektleiter bei der Frike Group äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit mit Nozag: „Ein geniales Produkt von Nozag. Ideal für uns, dass wir einen Schweizer Partner mit eigener Produktion gefunden haben, was unserer Qualitätsphilosophie entspricht.“

Nozag bleibt seinem Engagement für Innovation und Qualität treu und bietet weiterhin Beratung und Unterstützung bei der Optimierung von Antriebslösungen an. Mit dieser neuesten Entwicklung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Effizienz und Präzision von Abfüllanlagen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Adrian Hugentobler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17



https://www.nozag.ch