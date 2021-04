Die NTT Group ist “Bester Managed Service Provider Deutschlands”

München, 08. April 2021 – Die NTT Group ist zum besten Managed Service Provider Deutschlands gewählt worden. Für den Preis werden Unternehmen befragt, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihres Dienstleisters sind.

Bei der Auszeichnung für den besten Managed Service Provider 2021 in Deutschland ist die NTT Group auf Platz 1 gewählt worden. Grundlage ist die jährliche Kundenumfrage von IDG Research, die von Computerwoche und ChannelPartner beauftragt wird. Insgesamt gibt es vier Award-Kategorien, gestaffelt nach Umsatzklassen der Anbieter. CIOs, Geschäftsführer, IT- und Fachbereichsleiter der teilnehmenden Unternehmen wählten die NTT Group unter den Anbietern mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro auf den Spitzenplatz. Mit einer Note von 1,91 (Bewertung nach Schulnotensystem) konnte sich der weltweit tätige Technologiedienstleister gegen alle Mitbewerber behaupten.

Für die Befragung zum “Besten Managed Service Provider Deutschlands” zieht IDG Research unterschiedliche Kriterien heran, darunter Unterstützung zur Verbesserung der internen Geschäftsprozesse, Einhaltung der vereinbarten Service Level Agreements, Beratungsqualität, Reaktionsschnelligkeit auf Anfragen und Wünsche der Kunden, Sicherheit und Stabilität der angebotenen Managed Services sowie Portfoliobreite und Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus wird ein Weiterempfehlungs-Score ermittelt.

Der aktuelle Preis “Bester Managed Service Provider 2021” ist bereits die zweite große Auszeichnung innerhalb eines Jahres: Erst im Herbst 2020 hat die NTT Group im IDG-Ranking einen hervorragenden dritten Platz unter Deutschlands besten Systemhäusern in der gleichen Umsatzklasse belegt.

“Als Wegbereiter für eine digitale und vernetzte Zukunft gestalten wir individuelle Services und Lösungen für die vielfältigen Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden. Daher macht uns die Spitzenplatzierung bei der Wahl zum besten Managed Service Provider besonders stolz. Die Auszeichnung, die die Kundenzufriedenheit und damit die Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens widerspiegelt, bestätigt unseren Ansatz. Jetzt heißt es, weiter voranzugehen und alles zu geben, um den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. Denn gemeinsam mit ihnen wollen wir neue Ideen und Visionen entwickeln und die vernetzte Zukunft von morgen gestalten”, betont Stefan Hansen, CEO NTT DATA DACH.

“Dieser Preis ist eine große Anerkennung und eine Bestätigung für das gesamte Team. Natürlich werden wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern das von den Kunden entgegengebrachte Vertrauen weiter stärken. Wir zeichnen uns durch einen klaren Kundenfokus und einen Qualitätsanspruch im Sinne der japanischen und deutschen Tradition aus. Entsprechend ist es unser Ziel, Unternehmen jederzeit hochprofessionelle Services und Lösungen zu bieten. So helfen wir ihnen beim Erreichen von Geschäftszielen und liefern ihnen die notwendige Flexibilität und Agilität, um sich angesichts der zunehmenden Digitalisierung bestmöglich aufzustellen”, erklärt Kai Grunwitz, Geschäftsführer der NTT Ltd. in Deutschland.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führender, weltweit tätiger IT-Dienstleister. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielösungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Unsere weltweiten Ressourcen und unsere umfangreiche ITK-Expertise sorgen für einzigartige Angebote in den Bereichen Cloud-fähige Netzwerke, Hybrid Cloud, Rechenzentrum, digitale Transformation, Anwendererfahrung, digitaler Arbeitsplatz und Cybersecurity.

Als globaler ITK-Provider beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen in 57 Ländern. Wir agieren in 73 Ländern und erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns unter www.hello.global.ntt sowie https://hello.global.ntt/de-de/newsroom

