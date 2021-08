Die passende Ernährungsform wählen

Die VERBRAUCHER INITIATIVE mit Tipps für den schnellen Check

Ob Makrobiotik, Vollwert-Ernährung oder Kreta-Diät – es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Ernährungsrichtungen. Was sich dahinter verbirgt und was davon zu halten ist, hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in ihrer neuen Broschüre “Ausgewählte Ernährungsrichtungen” zusammengestellt. Der Bundesverband rät, bei der Suche nach einer passenden Kostform und bei der Umsetzung einige Punkte zu beachten.

Die folgenden Fragen können eine Orientierung bieten, wenn es darum geht sich für eine Ernährungsform zu entscheiden:

– Passen die Empfehlungen und die Lebensmittelauswahl zu den eigenen Essgewohnheiten, Vorlieben und denen der Familie?

– Werden häufig Lebensmittel verwendet und Gerichte zubereitet, die bisher kaum oder gar nicht im eigenen Speiseplan vorkamen und die sich von den persönlichen Essgewohnheiten deutlich unterscheiden?

– Wie groß ist die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und Gewohnheiten zu verändern?

– Gehören zu der Ernährungsform mehrere warme Mahlzeiten am Tag, die frisch zubereitet werden? Steht ausreichend Zeit und Motivation zur Verfügung, oft zu kochen und frische Lebensmittel einzukaufen?

– Wo gibt es die benötigten Zutaten? Sind sie nur in speziellen Läden erhältlich? Und wo kommen sie her? Können sie regional bezogen werden oder haben sie weite Transportwege hinter sich?

– Ist die Ernährung dauerhaft empfehlenswert? Was gibt es bei der Umsetzung zu beachten?

Das Themenheft “Ausgewählte Ernährungsrichtungen” stellt bekannte Klassiker und modernere Formen näher vor. Einschätzungen, ob die Ernährungsweisen dauerhaft geeignet sind und Tipps für die Umsetzung ergänzen die Informationen. Die 16-seitige Broschüre kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

