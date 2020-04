Die Persönlichkeit macht den Unterschied

In einer scheinbar vollkommen vergleichbaren Welt gewinnen Persönlichkeitseigenschaften immer mehr an Bedeutung, da sie über den Projekt- und wirtschaftlichen Erfolg entscheiden können.

Denn dass Sie technisch “up to date” sind, erwartet Ihr Bauherr von Ihnen. Durch Zertifikate und Bescheinigungen können Sie ihm das nachweisen.

Sogenannte Soft-Skills wie Rhetorik, Verhandlungsführung, der professionelle Umgang mit Konflikten sowie Führungsqualitäten im Projektmanagement können auch im Bau- und Planungswesen den kleinen, aber feinen Unterschied machen.

Hat man sie, steht einem souveränen Auftreten nichts im Wege – hat man sie nicht, kann das zu Unsicherheit und nicht selten zu Unwirtschaftlichkeit führen!

Auch im Online-Live-Bereich bietet die Akademie der Ingenieure nun Seminare zur Weiterentwicklung von Persönlichkeit, Soft-Skills und Projektsteuerung an.

Einen Auszug dieser Online-Live-Seminare möchten wir hier in aller Kürze vorstellen:

Rund ums Homeoffice (Vier einzeln buchbare Seminare im Zeitraum vom 22. April bis 12. Mai 2020)

Diese Seminarreihe deckt die Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern rund um das Thema Homeoffice uns digitales Arbeiten ab. Es geht um Zeit- und Arbeitsmanagement, Kommunikation, Führung sowie Organisation.

Zur Seminarreihe

Projektteams erfolgreich führen (11. Mai 2020)

Das Seminar eignet sich optimal für Projektleiter und solche, die es werden wollen. Denn hier lernen Sie Methoden zur Durchsetzung Ihrer Projektziele, generationsübergreifender Führung und die Vermeidung von Führungsfehlern kennen.

Zum Seminar

Modernes Zeit- und Arbeitsmanagement für Architekten und Ingenieure (19. Mai 2020)

Nach diesem Seminar haben Sie wieder die Oberhand über Ihre Termine und Aufgaben. Typische Zeitfallen werden aufgezeigt und Tipps für eine effektive Arbeits- und Planungstechniken erlernt.

Zum Seminar

Professioneller Umgang mit Konflikten (27. Mai 2020)

Dieses Seminar steht unter dem Motto “Leichter konstruktive Lösungen zu finden”. Stärken Sie Ihre persönliche Konfliktkompetenz und verbessern Sie Ihren Umgang mit Konfliktsituationen.

Zum Seminar

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.