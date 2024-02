Die Personal Branding Company tritt in die Fußstapfen der werdewelt GmbH

Unter neuer Marke unterstützen die Experten Selbstständige und UnternehmerInnen, ihr Unternehmertum durch Personal Branding zum Erfolg zu führen.

„Bei uns gibt es kein Marketing-Bla-Bla oder Consulting-Sprech – wir sind Profis, die den Erfolg unserer Kunden an erster Stelle setzen und auch mal ganz offen sagen, wo“s hakt“, verdeutlicht Strategie-Consultant Uwe Klössing. Seit über 18 Jahren begleitet das Team der Personal Branding Company Selbstständige und UnternehmerInnen – damals noch als werdewelt GmbH, heute als neue Marke der Ben Schulz & Partner AG. Ihre Mission: „Wir führen unsere Kunden sicher und kraftvoll über Grenzen in neues Land. Dabei geht es darum, unsere Klienten sowohl als Personal Brand erfolgreich zu positionieren, als auch ihr Unternehmertum erfolgreich zu stärken“, so Klössing.

Mit der neuen Marke läutet der Pionier des Personal Branding eine neue Phase ein. „Wir wollen die Erfahrung aus über tausend individuell entwickelten Personal Branding Strategien noch besser nutzen“, erklärt Klössing. Seit 2006 wurden bereits über 500 Vermarktungs-Projekte begleitet, eine eigene Personal Branding Canvas ist entstanden und über 2.000 Menschen haben den Personal Branding Test durchlaufen. Die drei Köpfe der Marke, Uwe Klössing, Susanne Wagner und Philippe Fiedler, waren als Co-Autoren maßgeblich an „Das große Personal Branding Handbuch“ beteiligt. In Kooperation mit der HSB-Akademie bieten sie außerdem die erste IHK und ZFU-zertifizierte Ausbildung zum Personal Branding Consultant an. Für die Umsetzung der individuellen Strategien ihrer Kunden steht dem Trio ein Team aus 11 Fachexperten zur Seite.

Selbstständige und UnternehmerInnen sehen sich heute einem immer größeren Druck ausgesetzt. Wie gelingt es, sich klar im Markt zu positionieren und gleichzeitig unternehmerisch erfolgreich zu sein? Was ist zu tun, um das nächste unternehmerische Level zu erreichen? Wie kann man sich zukunftssicher aufstellen? „Personal Branding gibt auf viele dieser Fragen eine Antwort. Verknüpft mit einer gesunden Portion Unternehmertum, wird ein Schuh draus“, so Susanne Wagner, langjährige Strategie-Consultant der Personal Branding Company.

Philippe Fiedler, Leitung Produktion & Design, bei der Personal Branding Company erklärt den neuen Webauftritt: „Unsere neue Website reflektiert unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement für Personal Branding. Als führende Experten im Bereich der Unternehmensstrategien, Beratung für Personenmarken und Umsetzung von Personal Brands für Selbstständige und UnternehmerInnen haben wir einen klaren Fokus auf Authentizität und Unternehmertum. Diesen bringen wir mit unserem Webauftritt nun klar an unsere Kunden.“

Die Personal Branding Company ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung und Expertise der Ben Schulz & Partner AG und ermöglicht es dem Team, die thematischen Schwerpunkte noch präziser zu setzen. Das Team besteht aus erfahrenen Experten, die mit Leidenschaft und Kreativität Personal Branding erlebbar machen. Von Fotografie über Strategie bis hin zur konkreten Umsetzung bietet die Personal Branding Company einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele ihrer Kunden eingeht. So haben sie zahlreiche Selbstständige und UnternehmerInnen im deutschsprachigen Raum erfolgreich begleitet und unterstützt.

„Die neue Website bietet unseren Kunden und Partnern einen umfassenden Einblick in unsere Dienstleistungen, Projekte und Erfahrungen. Wir verstehen Personal Branding nicht nur als visuelle Darstellung, sondern als ganzheitlichen Prozess, der Persönlichkeit, Strategie und Umsetzung vereint“ führt Uwe Klössing weiter aus und ergänzt abschließend: „Unser Engagement für Authentizität und Innovation spiegelt sich in jedem Projekt wider, das wir übernehmen. Wir glauben fest daran, dass Persönlichkeit die stärkste Marke ist, und setzen alles daran, diese in jedem unserer Projekte nachhaltig zu stärken.“

Selbstständige und UnternehmerInnen, die nachhaltige Veränderungen, eine Stärkung ihrer Marke und eine erfolgreiche Positionierung als Personal Brand anstreben, sind dazu eingeladen, das Team der Personal Branding Company zu kontaktieren und gemeinsam Leichtigkeit ins Business zu bringen.

