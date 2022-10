Die petroco GmbH wird zuverlässiger Conveniencepartner für alle Tankstellen in Deutschland in Zusammenarbeit mit DPD Deutschland.

2021 in Deutschland mit dem Additiv AdBlue gestartet, hatte die petroco das Ziel gesetzt, die Tankstellen auch mit allen weiteren Produkten versorgen zu können.

Seit dem 30. August 2022 können Tankstellen in Deutschland bei der petroco GmbH, zu attraktiven Konditionen und auf innovative Art und Weise, alle wichtigen Produkte aus den Bereichen Süßwaren, Snacks, Getränke, Spirituosen, Tabakwaren und natürlich auch AdBlue über einen neuen Online-Shop unter https://shop.petroco.de beziehen.

Dank der direkten und sehr engen Zusammenarbeit mit DPD Deutschland im Bereich des Warenversandes und dem Fulfillment, setzt petroco deutliche Zeichen und verbessert den Vertrieb von Produkten an Tankstellen spürbar.

Dank moderner Lösungen in der Lagerlogistik wird jede eingehende Bestellung aus dem Conveniencebereich, die bis 12:30 Uhr eingeht, bereits am nächsten Werktag durch DPD zugestellt. AdBlue wird vorbestellt und jedem Kunden schnellstmöglich angeliefert. Hierbei setzt die petroco GmbH auf die in Deutschland etablierte Eigenmarke „DEZIRA“. Das AdBlue wird durch das im Jahr 1928 gegründete Speditionsunternehmen „Emons“ ausgeliefert.

Die Tankstellen profitieren bei petroco von gleich mehreren Vorteilen:

Die Tankstelle kann immer die kleinste Verpackungseinheit eines Produktes ab Stückzahl 1 bestellen. Für eine Bestellung im Online-Shop benötigt es weder eine vorherige Anmeldung oder eine Registrierung. Lediglich die Umsatzsteueridentifikationsnummer muss bereitgehalten und im Checkout einmalig eingegeben werden. Jede Lieferung ist kostenlos und die Tankstellen erhalten ein standardisiertes Zahlungsziel von 30 Tagen nach Lieferung.

Gemeinsam mit DPD Deutschland entwickelte die petroco GmbH über mehrere Monate hinweg neue Systeme, so dass die Prozesse beschleunigt und nahezu vollständig automatisiert werden konnten. Mit der METRO Deutschland, als zweiten starken Partner, kann die petroco GmbH auf ein umfassendes Produktsortiment zurückgreifen, so dass jede Tankstelle alle nötigen Artikel stets zur Verfügung hat.

In den kommenden Monaten wird die petroco GmbH das Produktsortiment kontinuierlich ausbauen und die Prozesse weiter optimieren. Die petroco GmbH bietet nicht nur alle bekannten Markenartikel zu Bestpreisen an – die petroco GmbH bietet stets hochwertige Produkte an, die den Tankstellen eine optimale Marge gewährleisten.

Bereits jetzt vertrauen mehr als 2.200 Tankstellen und Kioske auf die Servicedienstleistung der petroco GmbH und bestellen in regelmäßigen Abständen die nötigen Produkte über den Online-Shop.

Die petroco ist zuverlässiger Conveniencepartner für alle Tankstellen in Deutschland.

Zu attraktiven Konditionen und auf innovative Art und Weise bietet die petroco alle Wichtigen Produkte aus den Bereichen Süßwaren, Snacks, Getränke, Spirituosen, Additive (AdBlue), Reinigung, Pflege und Tabakwaren an.

Dank der direkten und sehr engen Zusammenarbeit mit METRO Deutschland und dpd Deutschland, setzt petroco Zeichen und verbessert den Vertrieb von Produkten an Tankstellen im Bereich der Unterwegsversorgung.

Firmenkontakt

petroco GmbH

Julien Bien

Hörvelsinger Weg 62/2

89081 Ulm

0731 790 348 60

info@petroco.de

https://shop.petroco.de

Pressekontakt

petroco GmbH

Julien Bien

Hörvelsinger Weg 62/2

89081 Ulm

0731 790 348 60

j.bien@petroco.de

https://shop.petroco.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.