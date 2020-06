Die RBO Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH ist auch während Corona für ihre Kunden da

Wiesbaden, 23. Juni 2020. Die Corona-Krise hat die gesamte Wirtschaft in Deutschland und Europa hart getroffen. Viele Unternehmen mussten schließen. Die Rechnungswesen Beratungs- und Outsourcing GmbH (RBO) ist dennoch für ihre Kunden in dieser schweren Zeit da. Als Dienstleister für international tätige Unternehmen ist sich RBO ihrer großen Verantwortung bewusst.

Die Kontaktbeschränkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie machen es natürlich nur unter erschwerten Bedingungen möglich, Kunden persönlich zu beraten. Dennoch ist RBO sowohl telefonisch als auch Vor-Ort erreichbar und hilft ihren Kunden bei ihren Problemen, sich den besonderen Herausforderungen ausländischer Unternehmen in Deutschland zu stellen.

RBO: Der kompetente Partner für Geschäftsaufnahmen in Deutschland

Vielen Unternehmen aus dem Ausland fällt es schwer, sich mit den deutschen Bestimmungen für Unternehmen vertraut zu machen. Als Ihr kompetenter und langjährig erfahrener Partner hilft die RBO GmbH in Wiesbaden Ihnen und Ihrem Unternehmen dabei, stressfrei und problemlos durch den deutschen Behörden-Dschungel durchzukommen.

Denn leicht ist die Aufnahme von einer Geschäftstätigkeit in Deutschland als ausländischer Unternehmer nie. Unternehmer, die sich dafür entscheiden, in einen ausländischen Markt zu expandieren, müssen viele unterschiedliche Regelungen beachten. Dazu gehören andere Vorschriften für eine gesetzeskonforme Finanz- und Lohnbuchhaltung, genauso wie ein effektives Behördenmanagement. Denn im Ausland können vermeintlich kleine Fehler bei der Abwicklung von amtlichen Vorgängen unter Umständen zu großen Problemen führen.

Nur ein Beispiel: Ein ungarischer Unternehmer arbeitete mit einer deutschen Steuerberatungsgesellschaft zusammen und wurde dennoch wegen Unstimmigkeiten mit der deutschen Sozialversicherung zu umfangreichen Sozialversicherungs-Nachzahlungen aufgefordert. In solchen Fällen braucht es einen sowohl amtlich sowie interkulturell qualifizierten Partner, um solche Probleme kompetent zu lösen.

Die RBO GmbH bietet ihren Kunden eine umfassende Beratung in allen Feldern an, die für die Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in Deutschland relevant sind. Ihre besondere Qualifikation: sie kann ihren Kunden eine Beratung in sieben verschiedenen Muttersprachen anbieten. Das erleichtert die Kommunikation und beugt Missverständnissen vor, die zu großen Problemen führen können.

Wer ein Unternehmen in Deutschland gründen und als Unternehmen in Deutschland aktiv sein möchte, muss auch eine Betriebsstätte anmelden. Die RBO GmbH kann auch dann helfen, wenn Sie eine erstklassige Geschäftsadresse mieten möchten. Eine renommierte Anschrift auf dem Briefkopf verbessert bekanntermaßen das Renommee eines Unternehmens signifikant.

Auch wenn Sie ein modernes und kompetentes Buchhaltungsbüro benötigen, das auch auf komplexes internationales Steuerrecht spezialisiert ist, sind Sie bei der RBO GmbH in Wiesbaden bestens aufgehoben.

Sie und Ihr Unternehmen im Fokus. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse…

Seit über 21 Jahren betreuen wir als RBO Unternehmen aus dem Ausland, die sich in Deutschland neuen Herausforderungen stellen. Dabei sehen wir das Unternehmen als Ganzes und stellen nicht nur alle notwendigen Anforderungen und Prozesse, wie die Finanz- und Lohnbuchhaltung, das UN-Recht und weitere elementare unternehmerischen Erfolgs-Bestandteile für den deutschen Markt zur Verfügung, sondern schaffen ebenso alle wichtigen Voraussetzungen, um einen erfolgreichen Markteintritt und zukunftsweisende Marktentwicklung zu gewährleisten.

