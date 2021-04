Die Reinigungsexperten von Ihr Clean Team Hamburg geben Reinigungstipps online

Saubere und hygienische Gebäudereinigung – mit diesen Reinigungstipps von IHRCLEANTEAM Hamburg kein Problem

Wir geben gerne unsere Reinigungserfahrung weiter – IHRCLEANTEAM HAMBURG

Im Kleinen wie im Großen – Profitieren Sie von unseren 20 Jahren Erfahrung in der Gebäudereinigung, Büroreinigung und Haushaltsreinigung.

Die erfahrene Reinigungsfirma aus Hamburg bietet auf https://www.ihrcleanteam.de/reinigungstipps.html eine hilfreiche Sammlung von Reinigungstipps. Schauen Sie mal rein und lassen Sie sich überraschen, mit welchen Tricks und Kniffen Sie Ihr Heim / Ihr Gebäude / Ihren Haushalt reinigen können. Die Gebäudereinigungsexperten von Ihr Clean Team Hamburg (https://www.ihrcleanteam.de) erklären auch Fachbegriffe aus dem Bereich der Gebäudereinigung und Büroreinigung.

Einige Reinigungsthemen, die Ihr Clean Team Hamburg redaktionell erklärt, sind beispielsweise:

– Putzen in Coronazeiten

– Haushaltshygiene

– Hygiene im Büro und am Arbeitsplatz

– Sonderreinigung / Grundreinigung (Neujahrsputz und Frühjahrsputz)

– Der fachgerechte und effektive Einsatz von natürlichen / biologischen Putzmitteln wie Soda, Natron, Zitronensäure oder Essigessenz,

– Backofen und Grill reinigen

– Reinigung von Fußböden und Teppichen

– Fensterreinigung

– das vier Farben-System professionellen Reinigung

– und viele Reinigungsthemen und -Tipps mehr.

Eine kleine Serie beschäftigt sich zum Beispiel mit der Sauberkeit und der Hygiene am Büroarbeitsplatz. Während in sensiblen Bereichen, wie in der Pflege oder im Krankenhaus strikte Hygienevorschriften gelten, scheint es im Büro keine besonderen Regeln zu geben. Aber das ist nicht Richtig. In verschieden Verordnungen und Gesetzen ist der Schutz der Mitarbeiter festgelegt – auch der Schutz vor Keimen. In der kleinen Reihe werden folgende Themen behandeln:

– Der saubere Büroarbeitsplatz

– Die Computertastatur

– Der Büro Kühlschrank

– weitere Tipps und Hinweise für ein gesundes Arbeitsumfeld

IHRCLEANTEAM Reinigungstipp der Woche

Auf https://www.ihrcleanteam.de/reinigungstipp_der_woche.html finden Sie jede Woche Reinigungstipps und Hinweise aus dem Bereich der Gebäudereinigung und Büroreinigung. Die Reinigungsprofis von Ihrcleanteam erklären Fachbegriffe und helfen Fehler bei der Reinigung zu vermeiden.

Professionelle Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung

Nutzen Sie den verlässlichen Reinigungsservice von IHRCLEANTEAM und fordern Sie einen unverbindlichen Kostenvoranschlag für Ihre Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung an. Ob Büroräume, Ladenlokale oder öffentliche Gebäude wie Kindergärten – wenn etwas gründlich gereinigt werden soll, ist IHRCLEANTEAM der Gebäudereiniger sofort zur Stelle. Natürlich wird Ihnen auch eine Endreinigung und Sonderreinigung angeboten.

Durch den Einsatz moderner Geräte und umweltverträglicher Reinigungsmittel garantieren die erfahrenen Gebäudereiniger auch optimale Sauberkeit bei der Gebäudereinigung. Aus dem Bereich der Reinigungsfirmen bietet Ihnen Ihrcleanteam Hamburg eine Fülle an Services und Dienstleistungen rund um die Gebäudereinigung und Reinigung im Immobilienbereich.

Der Reinigungsservice für Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung (Norderstedt – Harburg – Bremen – Hannover – Lübeck) wird auf höchstem Niveau durchgeführt. Geschultes Fachpersonal in Kombination mit modernster Ausstattung und ökologisch geprüften Reinigungsmitteln ergeben ein Top-Reinigungsergebnis. Saubere und gepflegte Außenflächen und Fassaden, Fenster und Glasflächen sind ein erstklassiges Aushängeschild für Ihr Unternehmen

Als Reinigungsdienstleister für Gebäude des Einzelhandel und Shopping Center, für Unternehmen aus Industrie und Forschung, für Büros und öffentliche Gebäude und Einrichtungen für Kinder (Kita, Hort, Kindergarten, Krippe) bietet Ihrcleanteam einen Rundum–Sorglos-Service. Denn neben der Gebäudereinigung werden auch weitere Services, von der Büroreinigung bis zur Teppichreinigung, von der Unterhaltsreinigung bis zur intensiven Sonderreinigung angeboten.

IHRCLEANTEAM – Vertrauen in ein erfahrenes Unternehmen

IHRCLEANTEAM ist seit vielen Jahren tätig und bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Praxisreinigung, Gebäudereinigung und Büroreinigung in Hamburg.

Profitieren Sie von einem Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und individuell ausgearbeiteten Reinigungskonzepten.

IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung auf höchstem Niveau

Die Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian gründeten IHRCLEANTEAM im Jahr 2001, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma so gründlich reinigte,

wie sie dies erwarteten. Der Bedarf war Grundlage und geschäftlicher Anspruch.

Das Ziel haben wir erreicht: Gebäudereinigung auf höchstem Niveau, mit der man selbst auch als Kunde zufrieden wäre – Säuberung als Aufgabe, nicht nur als einfacher “Job”.

Die gleich bleibend hohe Qualität unserer Dienstleistung ist Garant für unsere Geschäftskontakte – zu Ihnen als unseren zufriedenen Kunden.

Über die umfassende Beratung hinaus bietet das von den Inhabern geleitete Unternehmen konkret sichtbare Dienstleistungen an.

Rufen Sie uns einfach unter 040 – 226 211 090 an oder nutzen Sie das Anforderungsformular.

www.ihrcleanteam.de

