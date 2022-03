Die richtigen Rahmen für Werbetechnik, Laden- und Messebau

ALGROUP bietet Wiederverkäufern hochwertige Produkte zu günstigen Konditionen

Mit den Textilspannrahmen der FRAMELESS-Serie eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung und Dekoration zu Präsentations- und Werbezwecken. Bei ALGROUP profitieren Werbetechniker, Laden- und Messebauer von hochwertigen Produkten zu Sonderkonditionen, die ihre Kunden begeistern.

„Wir haben viele Stammkunden, die bei Ihrer Arbeit auf unsere FRAMELESS-Produkte setzen. Sie schätzen besonders die hohe Qualität und die einfache Handhabung“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP.

Die FRAMELESS-Textilspannrahmen sind ideal, um eine Werbebotschaft oder ein spezielles Motiv in Szene zu setzen. Mit einer eleganten Optik tritt der Rahmen selbst in den Hintergrund und sorgt gleichzeitig für die optimale Aufmerksamkeit.

„Für Wiederverkäufer haben wir spezielle Angebote und bieten individuelle Leistungen“, so Maike Schumacher zum Service. „Wir legen bei ALGROUP besonderen Wert auf Flexibilität. Darum sind verschiedene Formate und Größen erhältlich, eine LED-Beleuchtung optional integrierbar und auch eine persönliche Beratung und Betreuung im Zuge von Sonderanfertigungen möglich.“

Weitere Informationen zu Textilspannrahmen, zu Messestand Design oder LED Leuchtbilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

