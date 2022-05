Die Rückkehr der Party-Freu(n)de

Endlich wieder gemeinsam feiern: Gehen im Sommer 2022 die Infektionszahlen zurück, wird es höchste Zeit für Garten-Partys.

Gesundheitsschutz geht vor. Aus diesem Grund wurden in den letzten zwei Jahren unzählige private Feiern abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt also viel nachzuholen, wenn im Sommer die Zahl der Corona-Infektionen hoffentlich wieder deutlich sinkt – und die Party-Laune steigt. Machen Sie Ihren Garten rechtzeitig bereit dafür!

Schließlich ist im Freien das Risiko einer Ansteckung immer noch am geringsten. Wer einen eigenen Garten zur Verfügung hat, kann sich also glücklich schätzen. Und sollte am besten jetzt schon anfangen, zu überlegen und zu planen: Welche Feier möchte ich nachholen? Wer soll dabei sein? Was brauche ich dafür?

Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig. Grillparty, Sektempfang, Cocktails in der Abenddämmerung, Frühstück oder Brunch – suchen Sie sich einfach aus, wie Sie mit Ihren Gästen am liebsten feiern und an alte Zeiten anknüpfen möchten. Damit die Feier auch für Sie selbst entspannt abläuft, sollten Sie im Vorfeld prüfen, welche Ausstattung Sie dafür benötigen. Vor allem im Bereich Gartenmöbel, denn je nach Anlass und Art der Feier sowie der Zahl der Gäste können die verschiedensten Varianten sinnvoll sein.

Im umfangreichen Sortiment von acamp finden Sie dafür reichlich Inspiration: Vom extra-großen Gartentisch mit passenden Stühlen über platzsparend klappbare Stehtische und standsichere Ampelschirme bis hin zu trendigen und gemütlichen Loungemöbeln bietet Ihnen acamp alles, was Sie für Ihre Feier im Sommer brauchen. Viel Spaß bei der Vorbereitung – und viel Freu(n)de beim gemeinsamen Feiern!

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

Firmenkontakt

Beo-Garden AG

Alexandra Kann

Roosstraße 53

8832 Wollerau

+41 44 6872910

+49 2581 62 800

acamp@hvi-beo.de

https://www.acamp.de

Pressekontakt

cmh werbeagentur GmbH & Co. KG

Martin Hegselmann

Hans-Sachs-Str. 7

59227 Ahlen

02382-911690

mh@cmh.de

https://www.cmh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.