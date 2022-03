Die sanfte Heilungsmethode der Reiki Meister Ausbildung

Immer mehr Menschen suchen nach Heilung für Körper, Geist und Seele

Werde Dein eigener Reiki Meister und Lehrer

Schon seit ewigen Zeiten streben wir Menschen, unser Bewusstsein, unseren Geist zu öffnen und unser ganzes Potential, das in uns steckt, zu entfalten. Und da bedienen wir uns der Jahrtausende alten Weisheiten der Universellen Reiki Energie. Tief in uns schlummert das „Alte Wissen“ um die Selbstheilungskraft, die an die Öffentlichkeit gelangt. Immer mehr Menschen verspüren den Drang, das Alte Wissen der Reiki Kraft, der Menschheit zugänglich zu machen.

Ziel der Reiki Meister Ausbildung ist es:

Der Reiki- Gebende nimmt die kosmische Energie auf und gibt sie an eine Person oder ein Lebewesen weiter. Reiki bewirkt verbessertes Wohlbefinden auf allen Ebenen, stärkt das Immunsystem, löst Blockaden und Ängste, entgiftet und reinigt. Reiki ist eine allumfassende Energieform, die hin zum Guten wirkt.

Durch die Reiki Meister Ausbildung kommen blockierende Energien ins Fließen. Die positive Lebensenergie stabilisiert und erhöht sich. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt. Wir entwickeln und stärken unser Vertrauen ins Leben.

Wir bekommen die Befähigung, Reiki Behandlungen für uns und unsere Mitmenschen durchzuführen. Wir erfahren eine innere Stabilität und lernen uns, unserer inneren Führung anzuvertrauen. Heilung geschieht auf allen Ebenen unseres Seins.

Bei dieser Energieaktivierung mit der Reiki Meister Ausbildung wird uns die Möglichkeit gegeben, uns den Zugang zur höchsten Energieebene zu eröffnen. Durch die Reiki Meister Ausbildung wird die Reiki Behandlung, „Nah- oder Fern-Reiki“ um ein vielfaches zu verstärken. Wir bekommen mit der Reiki Meister Ausbildung die Möglichkeit als Reiki-Meister und Lehrer das Wissen um diese heilende Reiki-Kraft weiter zu geben.

Mit der Reiki Meister Ausbildung erfahren wir ist eine sanfte Methode um Körper, Geist und Seele zu vereinen. Durch Berührungen und Gedanken bewirken wir Heilung und Veränderungen, die uns schier den Atem rauben. Unser Leben verwandelt sich hin zum Guten.

Wenn wir uns für die Reiki Meister Ausbildung entscheiden, erfahren wir, wie sanft und kraftvoll Reiki, Dinge bewegt, von denen wir bislang träumen.

Helma Kuchler

Zeulenreuth 35

95469 Speichersdorf

Germany

Tel.: 09275/6059927

www.coach-bayreuth.de

