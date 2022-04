Die schönsten Wochen im Jahr eine Finca auf Mallorca mieten

Für die die schönste Zeit im Jahr, seinen Urlaub, kann man auf Mallorca eine Finca oder ein Ferienhaus buchen. Da die Urlaubsimmobilien immer nur einmal verfügbar sind, sollte man seinen Urlaub auf Mallorca frühzeitig planen und dann reservieren. Die Auswahl auf der schönen Insel ist groß. Die Webseite www.mallorca-fincavermietung.com bietet dem Urlauber die schönsten Fincas und Ferienhäuser auf der Insel. Man kann von der typischen Finca bis zur modernen Villa in allen Regionen seine Wunschimmobilie finden. Ob für 2 Personen oder bis zu 32 Personen ist alles möglich. Auch von rustikal bis modern und von einfach bis exklusiv ist in allen Kategorien eine Ferienimmobilie buchbar. Mallorca ist eine sehr vielseitige Insel mit vielen Farben und Facetten, genau vielseitig ist auch die Auswahl bei einer Wunsch Ferienunterkunft.

Die Insel mit ihren vielen unterschiedlichen Regionen und Facetten ist bunt und farbenfroh. Der Süden mit seinen traumhaften Stränden wie den Es Trenc oder den zahlreichen Badebuchten wie die Cala Pi, Cala Sanau oder Cala Mondrago. In Campos nahe dem Es Trenc sind auch die bekannten Salzberge von Ses Salines zu finden. Hier kann man die Salzberge anschauen und bei Ernte zuschauen. Es wird alles noch von Hand geerntet und hergestellt. Leckere Feinkost und Delikatessen, sowie Gewürze findet der Feinschmecker auf dem Online Portal www.gourmet-markt.de in einer großen Auswahl. Das bekannte Flor de Sal, die Blume des Salzes, wird ebenfalls hier manuell getrocknet und hergestellt. Auf Mallorca kann man auch einige Wein Güter besichtigen und kennen lernen. Solche Ausflüge sind auf der Insel ein toller Tipp. Man lernt Land und Leute kennen und die wunderschöne Insel.

Der Westen von Mallorca mit der bizarrem Küstenstraße von Andratx bis nach Pollensa bietet eine kurvenreiche Straße mit einzigartigem Blick auf das Meer und mit vielen kleinen Bergdörfern entlang der gesamten Westküste. Die schönen und typischen Bergdörfer sind auf jeden Fall empfehlenswert für einen Zwischenstopp. Die schönsten Urlaubs Domizile findet der Feriengast auf www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ in einer großen Auswahl. Die kleinen Restaurants sind noch immer ein Geheimtipp. Wenn man im Norden der Insel in Pollensa ankommt, ist auch dieser Teil der Insel sehr vielseitig. Pollensa mit einer schönen Altstadt und vielen kleinen Gassen, die zum Verweilen einladen. Puerto de Pollensa mit seinem Hafen und der Bucht ist ideal, um seine Seele am Meer baumeln zu lassen. Schöne Restaurants gruppieren sich entlang der Bucht und am Hafen.

Im Osten der Insel ist es etwas touristischer und lebhafter. Die Orte Cala Millor und Cala Ratjada sind bei Urlaubern sehr beliebt und bekannt. Cala Millor hat eine lange Strandpromenade mit vielen Geschäften und Restaurants. Der Sandstrand ist für Familien sehr gut geeignet. Cala Ratjada mit seinem Hafen ist auch bei jungen Gästen sehr beliebt durch die vielen Bars und Cafés entlang der Promenade. Im Hinterland findet man auch hier im Osten viele kleine ruhige Dörfer mit dem noch typischen Mallorca. Eine vielseitige Insel, die für viele unterschiedliche Wünsche, die passende Ferienunterkunft bietet.

Das Team von Mallorca Fincavermietung bietet Ihnen ein exklusives Angebot von über 1000 Ferien Unterkünften wie Fincas, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Landhotels und Fincahotels in allen Preisklassen auf Mallorca und Menorca an. Die ausführlichen Beschreibungen mit vielen Fotos machen das Aussuchen leicht. Sie können Ihren Individual Urlaub buchen und wählen zwischen Ferienhäuser mit privaten Pool, einer ruhigen preiswerten Finca, einer Ferienwohnung am Strand oder einem Landhotel mit Flair für Ihren erholsamen Urlaub auf der Insel. Selbstverständlich können Sie auch eine Luxus Villa mit Meerblick mieten oder ein gemütliches Fincahotel. Die große Auswahl von der schönen, typischen und günstigen Finca bis zum modernen exklusiven Luxus Ferienhaus mit privatem Pool machen einfach Spaß beim Auswählen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite mit den vielen günstigen Last Minute Sonderangeboten für Ihren preiswerten Urlaub in Spanien.

