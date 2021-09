Die SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot in Neuss aus

Jürgen Seidenzahl unterstützt als neuer Lebenshelfer für Senioren das Team in Neuss

Neuss, 10.09.2021. Mit zahlreichen praktischen Leistungen unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu übernehmen die Lebenshelfer Tätigkeiten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind. Senioren erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, in Ihrem gewohnten Zuhause zu leben, so lange sie dies wollen. In Neuss und Umgebung können zukünftig noch mehr ältere Menschen von gesteigerter Lebensqualität profitieren. Seit September 2021 bereichert Lebenshelfer Jürgen Seidenzahl aus Neuss das Team der SeniorenLebenshilfe.

Seit 2012 im Dienste von Senioren tätig

Die SeniorenLebenshilfe ist ein in Berlin ansässiges Dienstleistungsunternehmen, das im Jahr 2012 von Carola Braun gegründet wurde. Ihr erklärtes Ziel ist es, dass Senioren selbst darüber entscheiden können, wie und wo sie ihren Lebensabend verbringen – und das in einer möglichst hohen Lebensqualität. Das Netz der Lebenshelfer erstreckt sich über nahezu das gesamte Bundesgebiet. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelfer werden von Carola Braun und ihrer Familie bei ihrer Arbeit tatkräftig unterstützt. Dabei erfolgt die Koordination von Berlin aus und auch fachspezifische Schulungen und Fortbildungen werden von dem familiengeführten Dienstleister angeboten.

Individuell auf die Senioren abgestimmte Leistungen

Die Tätigkeiten der Lebenshelfer orientieren sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Senioren. Sie können individuell abgesprochen und bei Bedarf angepasst werden. Lebenshelfer übernehmen unter anderem Tätigkeiten im Haushalt. Sie kümmern sich unter anderem um den Wohnungsputz, gehen einkaufen oder machen die Wäsche. Aber auch als Alltagsbegleiter für ihre Senioren sind sie tätig. Mit einem Pkw, der jedem Lebenshelfer zur Verfügung steht, werden die älteren Menschen zu Arztterminen und anderen Terminen gebracht. Ein besonders wichtiger Aspekt der Arbeit der Lebenshelfer ist die Mitgestaltung der Freizeit der Senioren. Je nachdem, wo die Interessen liegen, werde die Senioren zu gemeinsamen Spaziergängen motiviert, kulturelle Veranstaltungen besucht oder zusammen Gesellschaftsspiele gespielt.

Jürgen Seidenzahl verstärkt fortan das Team der Lebenshelfer in Neuss

Mit Jürgen Seidenzahl konnte die SeniorenLebenshilfe einen weiteren Lebenshelfer gewinnen, der das Leben von Senioren in Neuss lebenswerter macht. Jürgen Seidenzahl wurde 1980 im russischen Nartkala geboren und hat eine Ausbildung zum Industriemechaniker mit anschließender Weiterbildung und Spezialisierung auf CNC Technik gemacht. Nachdem er 13 Jahre lang in diesem Bereich tätig war, hat er beschlossen, seinem eigenen Leben durch die Tätigkeit als Lebenshelfer neuen Sinn zu verleihen. Bereits während seiner Zivildienstzeit konnte er Erfahrungen in der Seniorenbetreuung sammeln. Zukünftig möchte er dazu beitragen, älteren Menschen ihr Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und ihnen nach Möglichkeit Sorgen abnehmen. Jürgen Seidenzahl ist verheiratet und hat drei Kinder. Er verbringt am liebsten Zeit mit seiner Familie, ist auf dem Fahrrad unterwegs und kann beim Lesen oder der Gartenarbeit am besten abschalten.

Selbst Lebenshelfer werden oder Lebenshelfer in Ihrer Nähe gesucht?

In NRW und im übrigen Gebiet der Bundesrepublik machen bereits zahlreiche Lebenshelfer einen ausgezeichneten Job. Dennoch ist die SeniorenLebenshilfe stetig auf der Suche nach weiterer Verstärkung für ihr Team. Wenn Sie Interesse daran haben, ein Teil der SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, zu werden, erhalten Sie online unter www.seniorelebenshilfe.de und Lebenshelfer Neuss weitere Informationen. Hier werden Sie auch fündig, wenn Sie selbst von den Leistungen der SeniorenLebenshilfe profitieren möchten.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.