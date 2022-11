Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort in Schloß Holte- Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock, 11.11.2022. Seit November 2022 erhält die SeniorenLebenshilfe Unterstützung in Schloß Holte-Stukenbrock: Als erste Lebenshelferin in dieser Stadt nimmt Frau Ivonne Venezia ihre Tätigkeit auf. Die SeniorenLebenshilfe gibt es seit mehr als zehn Jahren – die freiberuflich tätigen Lebenshelfer sind mittlerweile in allen Bundesländern vertreten. Dank Frau Venezia gibt es nun auch Unterstützung für Senioren in Schloß Holte-Stukenbrock.

Selbstbestimmt leben – der größte Wunsch vieler Senioren

Die meisten Senioren wünschen sich nichts sehnlicher, als ihren Lebensabend selbstbestimmt und würdevoll im eigenen Zuhause verbringen zu können. Wer nicht oder nur zu einem geringen Grad pflegebedürftig ist, steht in Deutschland jedoch oft ohne kompetente Hilfe da. Mit der Vision, diese Versorgungslücke zu schließen, gründete das Ehepaar Carola und Benjamin Braun im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Von „ihren“ Lebenshelfern bekommen Senioren umfassende Hilfe im Alltag – und zwar im vorpflegerischen Bereich.

Vorpflegerisch helfen: Das leisten die Lebenshelfer

Oft beginnt es damit, dass der Haushalt nur noch schwer selbst zu führen ist. Wenn Angehörige dann noch weit entfernt wohnen oder beruflich eingespannt sind, bleibt für viele Senioren nur noch der Umzug in ein Heim. Die SeniorenLebenshilfe verhindert das: Bundesweit helfen die Lebenshelfer „im Leben“ – von der Hausarbeit über Einkäufe bis hin zur Freizeitgestaltung. Die Lebenshelfer fahren ihre Senioren mit dem Auto zu Terminen, begleiten sie außer Haus und nehmen ihnen sogar die schwierige Kommunikation mit Ämtern und Behörden ab. Das oberste Ziel: ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause.

Ivonne Venezia: neue Lebenshelferin in Schloß Holte-Stukenbrock

Frau Venezia hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Einzelhandel gesammelt. Jetzt folgt sie ihrem Wunsch, auch beruflich nach mehr Erfüllung zu streben und einer Arbeit nachzugehen, in der sie täglich Gutes tun kann. Den achtsamen und empathischen Umgang mit Senioren erlernte sie schon früh, während sie ihre eigene Großmutter in deren letzten Lebensjahren begleitete. Auch ihre Liebe zur Natur, zu dem großen Themenfeld Gesundheit und zur Literatur und Musik bringt sie gern in ihre Arbeit ein. Frau Venezia lebt in fester Partnerschaft und ist Mutter zweier fast erwachsener Kinder.

Mehr über die SeniorenLebenshilfe erfahren

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, arbeitet also mit bundesweit tätigen Lebenshelfern als Franchisepartnern zusammen. Dennoch wird jeder Lebenshelfer auf dieselbe Weise ausgebildet und geschult, sodass Senioren sich auf einen professionellen und achtsamen Umgang verlassen können. Mit Frau Ivonne Venezia ist die SeniorenLebenshilfe erstmalig auch in Schloß Holte-Stukenbrock vertreten.

Kontakt

Ivonne Venezia

Bütervenn 22a

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Ahrweilerstr. 29

D-14197 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030-83221100

E: presse@senleb.de

