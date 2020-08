Die smarte Lösung gegen WLAN-Schwäche: devolo WLAN Repeater+ ac

Aachen, 18. August 2020 – Der neue devolo WLAN Repeater+ ac erweitert das Funksignal des Routers und unterstutzt Mesh-WLAN mit einer Ubertragungsrate von bis zu 1.200 Mbit/s. Besonders smart: Per Beamforming wird das WLAN-Signal gezielt zu den Endgeraten gesendet – fur ein schnelles und stabiles Heimnetz. Zusatzlich ermoglicht Crossband Repeating eine optimale Bandbreitenutzung auf den Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz. Daruber hinaus bietet der neue devolo WLAN Repeater+ ac zwei LAN-Ports und eine integrierte Steckdose fur flexible Anschlussmoglichkeiten.

devolo WLAN Repeater+ ac stoppt die WLAN-Schwache

Der neue devolo WLAN Repeater+ ac eignet sich ideal, um schwaches WLAN in Raumen einer Etage gezielt zu beseitigen. Dabei ist die gunstige Einstiegslosung in die Heimvernetzung bestens ausgestattet: Der WLAN Repeater+ ac nutzt per Crossband Repeating sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band fur eine stabile Kommunikation. Der Dualband-Repeater ist zu den WiFi-Standards 2 bis 5 (b, g, n, ac) kompatibel und versorgt somit samtliche Endgerate zuverlassig mit schnellem Internet. Uber die zwei integrierten Fast-Ethernet-Anschlusse lassen sich Gaming-Konsolen, PCs oder Streaming-Boxen zudem per Kabel verbinden. Mit der integrierten Steckdose geht dabei kein Stromanschluss verloren. Der Repeater ist kompatibel mit allen Routern und Access Points.

Leichter Einstieg mit Home Networking App

Die Einrichtung des WLAN Repeater+ ac ist dank WPS (Wi-Fi Protected Setup) kinderleicht: An einer beliebigen Steckdose eingesteckt, ubernimmt er per Knopfdruck die Konfigurationsdaten vom Router und klinkt sich ohne umstandliche Eingabe von Zugangsdaten in das bestehende Heimnetzwerk ein. Daruber hinaus unterstutzt die devolo Home Network App mit einem Installationsassistenten. Per App konnen zudem weitere Einstellungen im Handumdrehen vorgenommen werden. Fur tiefergehende Konfigurationsanderungen steht die Weboberflache des Repeaters zur Verfugung.

Mesh-WiFi: Moderne Technik fur bestes Netz

Besonders als Teil eines nahtlosen devolo-Heimnetzes spielt der devolo WLAN Repeater+ ac seine modernen Mesh-Funktionen voll aus und sorgt dafur, dass samtliche WLAN-fahigen Gerate bestens angebunden sind. Dank “Fast Roaming” sind Smartphones, Tablets & Co stets mit dem idealen WLAN- Hotspot verbunden (Client Steering). Dies ist gerade dann wichtig, wenn sich WLAN-Nutzer mit dem Endgerat durch das Zuhause bewegen und dabei beispielsweise einen Video-Call durchfuhren. Fur eine noch bessere Ubertragungsleistung bestimmt der Repeater mit der sogenannten “Beamforming”- Technologie uber seine Antennen die Position von Clients und steuert diese gezielter an. Das steigert die WLAN-Performance nochmals. Durch die Funktion “Airtime Fairness” erhalten schnelle WLAN-Endgerate automatisch mehr Verbindungszeit mit dem devolo Repeater und werden so nicht mehr durch altere, langsame Endgerate ausgebremst, die ohne diese Technik die Datenkommunikation blockieren wurden. Intelligentes “Bandsteering” stellt im Hintergrund durch den vollautomatischen Wechsel auf das 2,4- oder das 5-GHz-Frequenzband eine unterbrechungsfreie Verbindung mit bestmoglicher Qualitat sicher.

Multi-User MIMO & WPA3: WLAN fur die ganze Familie

Der Repeater ist gezielt dafur optimiert, eine Vielzahl von Datenstromen zu unterstutzen. Schließlich wird eine schnelle Anbindung in modernen Haushalten meist von weit mehr als nur einem Gerat benotigt. Hier kommt die MU-MIMO-Technologie (Multi-User Multiple-Input und Multiple-Output) ins Spiel. Sie erlaubt dem neuen devolo WLAN Repeater+ ac die simultane Kommunikation mit mehreren Clients. Das bedeutet: schnelles, stabiles und vor allem sicheres Internet fur alle. Denn die Verbindungen sind durch die Unterstutzung der modernen Sicherheitsstandards WPA 2 und WPA 3 allzeit verlasslich geschutzt.

Mehr Flexibilitat: Repeating Mode oder Access Point Modus

Der neue WLAN Repeater+ ac von devolo bietet den Nutzern maximale Flexibilitat: Er fungiert wahlweise als reine WLAN-Erweiterung (Repeating Mode) oder eroffnet als eigenstandiger Access Point ein neues WLAN. Dieser Access Point Mode ist gerade dann wichtig, wenn zu Hause bereits eine strukturierte Verkabelung mit LAN-Ports zur Verfugung steht und der devolo WLAN Repeater+ ac dazu genutzt wird, ein neues WLAN aufzuspannen.

Preis und Verfugbarkeit

Der devolo WLAN Repeater+ ac ist ab August im Handel und online zur unverbindlichen Preisempfehlung von 69,90 Euro verfugbar. devolo gewahrt eine Garantie von drei Jahren.

devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 34 Millionen dLAN-Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home – schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

