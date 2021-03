Die Sunrise Period der CFD-Domains hat begonnen…

Die Sunrise Period der CFD-Domains hat am 10. März 2020. In der Sunrise Period können Markeninhaber die mit ihrer Marke identische CFD-Domain bevorzugt, vor allen anderen Interessenten registrieren. Bereits in den ersten Stunden der Sunrise Period hat es sich gezeigt, daß bekannte Modefirmen íhre Marken auch unter den CFD-Domains schützen lassen wollen.

Was ist CFD?

Mode hat jetzt eine neue Adresse! Die stilvollste schicke und modische Domain-Endung ist hier: die CFD-Domain – kurz für ClothingFashionDesign. Die CFD-Domain ist die neueste Mode-Domain, die auf die Zukunft von Kleidung und Modedesign zugeschnitten ist.

Warum CFD-Domain?

– Die CFD-Domain ist eine kurze Domain-Endung mit drei Buchstaben

– Die CFD-DOmain ist eine intelligente Abkürzung für “Clothing & Fashion Design”.

– Die CFD-Domain deckt das gesamte Universum des Bekleidungs- und Modedesigns ab und ist damit zukunftssicher für Bekleidungsmarken und Modedesigner, die ihre Marke oder ihr Portfolio erweitern möchten.

Der Modeindustrie stehen damit vier Domainendungen zur Verfügung. Außer den CFD-Domains gibt es noch die:

– Clothing-Domains

– Moda-Domains

– Fashion-Domains

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/cfd-domains.html

