Die Toilette unter dem Rand reinigen – so bekommen Sie den Toilettenrand / Spülrand im WC ganz einfach wieder sauber.

Wie reinige ich die Toilette richtig?

Die Toilette richtig reinigen

Die eigene Toilette richtig zu reinigen scheint auf den ersten Blick gar nicht so kompliziert zu sein, jedoch denken viele nicht daran, auch den Toilettenrand zu reinigen oder haben Probleme dabei, richtig an den Toilettenrand heranzukommen oder auch die Verschmutzung überhaupt zu erkennen.

Im Folgenden werden wir erörtern, wie man die Verschmutzungen am Toilettenrand richtig erkennen und beseitigen kann, denn mit etwas Übung kann sich jeder über eine saubere Toilette freuen.

Ein großes Problem in Deutschlands Toiletten ist der Urinstein, welcher zum Teil Grund für starke Verschmutzungen von Schüssel und Spülrand ist.

Dieser rührt oftmals vom kalkhaltigen Wasser her, welches in weiten Teilen Deutschlands leider Gang und Gebe ist und beim Spülvorgang eine Reaktion in der Toilette auslöst.

Bei üblen Gerüchen, Rand der Toilette reinigen

Diesen Urinstein zu entfernen, kann eine echte Herausforderung sein, da er sehr hartnäckig bei der Entfernung und oftmals Grund für üble Gerüche in der Toilette ist.

Das Problem ist, dass der Toilettenrand quasi der Tote Winkel der Toilette ist, weshalb man diesen, im Gegensatz zur Schüssel, dem Deckel und dem Toilettensitz, nur sehr schwer reinigen kann.

Aus diesem Grund sollte jeder den Rand seiner Toilette möglichst regelmäßig reinigen, um langfristig erfolg mit sauberen Toiletten zu haben.

Nützliche Hausmittel

1. Klobürsten mit Randreiniger:

Den Toilettenrand mit einer normalen Klobürste zu reinigen gestaltet sich als ziemlich schwierig, da die Form für den Rand der Toilette einfach nicht die richtige ist.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, eine Klobürste mit Randreiniger zu besorgen, da man mit dem dünneren Teil der Bürste unkompliziert unter den Rand der Toilette kommt, um Verunreinigungen zu beseitigen.

2. Alte Zahnbürsten:

Zahnbürsten, welche man normalerweise wegschmeißen würde, sind ein nützliches Hilfsmittel, um die Verschmutzungen am Spülrand zu erreichen und diese zu reinigen.

Aus hygienischen Gründen sollte man diese jedoch nur ein einziges Mal für die Reinigung der Toilette verwenden und danach entsorgen.

3. Gummihandschuhe

Einfache Gummihandschuhe sind nicht nur gut, um dem Ekelfaktor ein wenig entgegenzutreten und um den Bakterien in der Toilette möglichst fern zu bleiben, sondern auch, weil man bei der Reinigung der Toilette auch mit Reinigungsmitteln arbeitet.

Viele Reinigungsmittel sind nämlich sehr scharf oder auch reizend der Haut gegenüber, weshalb man lieber etwas Geld in die richtigen Handschuhe investieren sollte.

4. Schutzbrille

Nach Möglichkeit sollte man zur Sicherheit ebenfalls eine Schutzbrille tragen, denn die Putzmittel mit denen man die Toilette reinigt sind nicht immer ganz ungefährlich.

Sie enthalten meist reizende Stoffe, die besonders bei direktem Augenkontakt äußerst schmerzhaft sind und im schlimmsten Fall gesundheitsschädigend sein könnten.

Auch wenn man eventuell nicht daran denkt, können kleine Spritzer der Reinigungsmittel bei der Reinigung der Toilette schnell in die Augen gelangen, was möglichst vermieden werden sollte.

Hilfsmittel, die gegen Verunreinigungen unter dem WC-Rand helfen

1. Toilettenpapier

Verunreinigungen durch Urinstein am Toilettenrand sind schwer zugänglich, jedoch hilft hier ein Hausmittel, welches jeder zu Hause hat:

Man muss lediglich ein paar Tücher Toilettenpapier in ein Reinigungsmittel tauchen und diese dann unter den verunreinigten Toilettenrand drücken.

Wenn man dies je nach Verschmutzung ungefähr 10 bis 30 Minuten einwirken lässt, kann man den Schmutz daraufhin ganz einfach mit der Zahnbürste oder der Klobürste wie oben beschrieben ablösen.

2. Viele Hausmittel helfen nicht so wie sie sollten

Oftmals findet man Tipps bei welchen man mit Hilfe von Cola, Gebissreiniger, etc., den Spülrand reinigen kann, jedoch helfen sind dies nicht geeignete Mittel, da sie nicht gezielt den Toilettenrand sondern beispielsweise nur die Schüssel reinigen können.

Für die Reinigung vom Spülrand eignen sich vor allen Dingen säurehaltige Reinigungsmittel wie zum Beispiel:

Essig:

Den Essig kann man einfach an den von Urinstein und Kalk befallenen Stellen in der Toilette großzügig auftragen.

Bei sehr schweren Verunreinigungen am Toilettenrand hilft der Tipp mit dem Toilettenpapier gut.

Den Essig einfach ungefähr 10 Minuten einwirken lassen und danach mehrmals die Spülung betätigen und gleichzeitig mit einer Bürste reinigen.

Zitronen- und Ameisensäure:

Diese beiden Mittel sind ebenfalls eine gute Alternative zu herkömmlichen Putzmitteln und man geht bei der Anwendung genau so wie mit dem Essig vor.

Chemische Reinigungsmittel:

Sind die Verunreinigungen in der Toilette durch den Urinstein zu stark für Hausmittel, bleiben nur noch chemische Reinigungsmittel als Lösung.

Hierbei sollte man aufgrund der Zusammensetzung der Mittel von Säure und Chlor in jedem Fall auf eine gute Durchlüftung der Räume achten und sicherstellen, dass man Gummihandschuhe und eine Schutzbrille trägt, während man die Toilette sauber machen.

Zudem sollte man stets auf die Anwendungsbeschreibung auf der Packung achten oder sich im Zweifelsfall bereits beim Kauf des Produktes von einem Experten beraten lassen.

Quelle: https://abfluss-verstopft.specht-rohrreinigung-berlin.com/die-toilette-unter-dem-rand-reinigen-so-bekommen-sie-den-toilettenrand-spuelrand-im-wc-ganz-einfach-wieder-sauber/

Ist das Klo, die Badewanne oder ein anderer Abfluss verstopft? In null Komma Nix ist das wieder Frei. Unsere Kanal & Rohrreinigunsfirmenpartner haben Jahrelange Erfahrung bei der Rohrreinigung.

Bei uns bekommen Sie:

– Umfangreiche Beratung

– erstklassige Arbeit

– fürsorgliche Betreuung

– Geschultes Personal

– Modernste Geräte

– 24h Notdienst

– Rohrreinigung

– Abflussreinigung WC, Küche, Bad

– Wurzelfräsung

– Dichtigkeitsprüfungen

– Rohrortung

– Kanalreinigung

– Reinigung vom Abfluss

– TV-Rohruntersuchung

– Sanitärinstallation

Kontakt

Dustin Boldt

Dustin Boldt

Birkenstraße 46

10551 Berlin

+49 (0) 3058849109

info@boldt.me

https://abfluss-verstopft.specht-rohrreinigung-berlin.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.