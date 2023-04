Wie Evelyn Tancredi das Publikum begeisterte

Den 14. April 2023 – Der renommierte Speaker Slam von Herrman Scherer fand nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München nun in Mastershausen statt – Unter den 125 Teilnehmer, die 13 verschiedenen Ländern vertraten,stellten sich der Herausforderung, in vier Minuten ihr Publikum zu überzeugen und zu inspirieren. Unter ihnen war auch Evelyn Tancredi, eine bekannte Coachin und Trainerin aus Deutschland. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner und Rednerinnen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Evelyn Tancredi begeisterte das Publikum mit ihrem authentischen, Leidenschaftlichen und inspirierenden Vortrag über die Verbindung der Seele zu Körper und Geist und wie diese drei Aspekte unser Leben beeinflussen. sie sprach aus eigener Erfahrung denn sie hat selbst einen langen Weg hinter sich um ihre Seele mit ihren Körper und ihrem Geist im einklang zu bringen, Sie bietet auch Online-Kurse und Coaching an, um anderen Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Die erfahrene Coachin und Trainerin, die sich auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Gesundheit spezialisiert hat, erklärte in ihrer Rede, wie wichtig es ist sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, dass die eigene Seele unsere Essenz ist, die uns mit unserer wahren Bestimmung verbindet. Der Körper ist unser Tempel, der uns erlaubt, unsere Erfahrungen zu machen und

unsere Gesundheit zu pflegen. Traumas zu lösen und die damit entstandenen Energie-Blockaden zu transformieren. Der Geist ist unser Werkzeug, dass uns hilft unsere Gedanken zu steuern und unsere Ziele zu erreichen. Sie Betonte, wie wichtig es ist diese drei Aspekte in Balance zu bringen und zu harmonisieren, um ein erfülltes, gesundes und glückliches Leben zu führen.

Sie erzählte eine persöhnliche Geschichte, um zu zeigen wie man diese Verbindung sehen und spüren kann, zum Beispiel durch starke Emotionen und Gefühle, Körper Reaktionen. Sie ermutigte die Zuhörer, auf ihre innere Stimme zu hören und ihrer Intuition zu folgen. Sie sagte, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine eigene Mission hat, die er entdecken und verwirklichen kann. das Leben ist gut zu jeder zeit.

Die Rede von Evelyn Tancredi wurde mit großem Applaus und Anerkennung von den Zuschauern und der sechsköpfigen Jury belohnt und bekam viele Anfragen für weitere Auftritte und Kooperationen. Nach Tancredis Vortrag zeigte das Dezibelmessgerät auf der Bühne 113 Dezibel an. Sie zeigte sich sehr zufrieden mit ihrer Leistung und bedankte sich bei den Organisatoren und dem Publikum für die Möglichkeit, ihre Botschaft zu teilen. Sie sagte:“Ich bin sehr glücklich,dass ich beim Speaker Slam teilnehmen durfte und hoffe noch mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Es war eine tolle Erfahrung, vor so vielen Menschen zu sprechen und ihnen etwas von mir zu schenken. Ich hoffe ,dass ich einige inspirieren konnte, sich mehr um ihre innere Balance zu kümmern.“

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Radio, Verlag, Fersehen Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten. Am Ende des Abends durften sich die Teilnehmer über ein professionelles Video und Fotos von ihrem Vortrag freuen, sowie über einen Excellence Award, den sie stolz vor der Pressewand mit Hermann Scherer präsentierten. Der Speaker Slam war ein großer Erfolg. Die Veranstaltung bot eine Plattform für inspirierende Redner, die ihre Botschaften mit der Welt teilen wollten.

