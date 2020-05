Die virtuelle Zusammenarbeit und Führung im Unternehmen etablieren

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner unterstützt Unternehmen beim Etablieren und Professionalisieren der virtuelle Zusammenarbeit und Führung in ihrer Organisation nach dem Lockdown.

Ihr Beratungs- und Trainingsangebot im Bereich virtuelle Führung und Zusammenarbeit hat die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, ausgebaut. Dies nicht nur vor dem Hintergrund, dass die Leistung von Unternehmen zunehmend in oft standort- und länderübergreifender Team- und Projektarbeit erbracht wird, in die häufig auch externe Partner und Dienstleister eingebunden sind. Hinzu kommt laut Firmeninhaber Prof. Dr. Georg Kraus: “Viele Mitarbeiter der Unternehmen haben während des corona-bedingten Lockdowns der Wirtschaft erstmals Erfahrungen mit dem Arbeiten im Homeoffice gesammelt, und 68 Prozent der Mitarbeiter möchten diese Arbeitsform – wie erste Untersuchungen zeigen – auch in der Zeit danach zumindest partiell praktizieren.” Deshalb stehen viele Unternehmen, nachdem die virtuelle Zusammenarbeit in der Lockdown-Phase oft einen eher provisorischen Charakter hatte und nicht selten im “Try-and error-Verfahren” praktiziert wurde, so Kraus, aktuell vor der Herausforderung: “Sie müssen in ihrer Organisation die erforderliche Infrastruktur schaffen, dass eine professionelle virtuelle Zusammen- und Teamarbeit auf Dauer möglich ist und ihre Führungskräfte über die nötige Kompetenz verfügen, ihre Mitarbeiter auch aus der Ferne zu führen.”

Entsprechend ist das Beratungs- und Unterstützungsangebot von Dr. Kraus & Partner konzipiert. Die Leistungen lassen sich drei Themenblöcken zuordnen.

1.Die nötige Infrastruktur schaffen: Hier geht es vor allem darum, in den Unternehmen die technische und regulatorische Infrastruktur aufzubauen, die für eine professionelle virtuelle Zusammenarbeit nötig ist; außerdem darum, die Mitarbeiter zum Beispiel in der Handhabung der ausgewählten Collaboration-Tools zu schulen.

2.Die virtuelle Führung professionalisieren: Hier geht es unter anderem darum, die Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, welche Herausforderungen daraus resultieren, einzelne Mitarbeiter und Teams aus der Ferne zu führen – zum Beispiel in den Bereichen Kommunikation, Delegation von Aufgaben, Mitarbeiterführung und -unterstützung, Qualitätsmanagement sowie Sicherstellen der Leistungserbringung; außerdem den Führungskräften in (Online-)Trainings und Coachings die Kompetenz zu vermitteln, ihre Führungs- und Koordinationsaufgaben auch virtuell professionell wahrzunehmen.

3.Online-Moderation und -Kommunikation: Eine weitere Herausforderung, vor der Führungskräfte und Projektmanager bei einer virtuellen Zusammenarbeit stehen, ist: Sie müssen mehr virtuelle Meetings moderieren. Deshalb vermittelt Dr. Kraus & Partner ihnen in (Online-)Trainings auch die erforderlichen Skills, virtuelle Meetings so zu strukturieren und zu führen, dass die gewünschten bzw. angestrebten Ergebnisse erzielt werden und die Teilnehmer das Gefühl haben, die Führungskräfte nehmen ihre Funktion professionell wahr.

Nähere Infos über die Beratungs- und Trainingsangebote von Dr. Kraus & Partner im Bereich “Virtuelle Zusammenarbeit und Führung” finden Interessierte auf der Webseite der Unternehmensberatung (www.kraus-und-partner.de) in der Unterrubrik “Ihre Themen” der Rubrik “Für Kunden”.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Changemanagement-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern. Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist. Die Unternehmensberatung veranstaltet jährlich ein European Change Forum ( www.europeanchangeforum.org).

