Die WDR mediagroup präsentiert ihre digitale WERBESPRECHSTUNDE im neuen Look

Köln, 16. Juli 2021

Die digitale Kundenansprache der WDR mediagroup geht mit komplett neu konzipierten Folgen der bekannten Werbesprechstunde an einen “Restart”. Moderator Tobias Lammert, zugleich Marketing- und Vertriebschef der WDR mediagroup, hat dazu erstmals vier Gäste aus der Marketing- und Media-Branche eingeladen. Gemeinsam diskutieren sie, wie das Durchstarten am Beispiel der Tourismusbranche gerade jetzt besonders gut gelingen kann und welche Rolle Radiowerbung dabei spielt.

“Die Werbesprechstunde ermöglicht es uns, die Nähe zu unseren Kunden auch in diesen Zeiten aufrecht zu erhalten. Bei Werbekunden und Geschäftspartnern findet sie zunehmend größeren Anklang,” so Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Vertrieb. “Das hat uns veranlasst, sowohl Look, als auch thematische Vielfalt des Streaming-Formats noch professioneller aufzubereiten.”

Die neueste und alle bisherigen Ausgaben der Werbesprechstunde (rund 40 Videos) finden Sie ab jetzt im YouTube Kanal “dabeisein@wdr-mediagroup ” und als Podcast auf den gängigen Plattformen.

https://youtu.be/LlAMcdpwf6g

https://open.spotify.com/episode/2zEjZGJ4HIogqoJ7gsxtcs?si=aeOSfwy-Rn6TK1j5TT9cGA&dl_branch=1

Gästeliste der aktuellen Folge:

Diana Berger-Blatt, Niederländisches Büro für Tourismus

Jörg Brandt, Omnicom Media Group

Laura Reiners, Ruhr Tourismus

Tino Reinecke, Mediaplus am Standort Köln

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar – im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

