Die Webcam View wird verwendet für die Teilnahme an Online Meetings, zum Chatten oder Skypen

Die Webcam View von MrDISC wird für die Teilnahme an Online-Meetings oder zum Chatten und Skypen am PC oder Laptop verwendet. Zur Inbetriebnahme wird die Kamera über das fest montierte Kabel mit einen USB-Port verbunden. Die Webcam installiert sich automatisch mit dem Computer oder dem Laptop. Unmittelbar danach ist die Kommunikation mit einem Gesprächspartner oder einer Gruppe, mithilfe des entsprechenden Programms, möglich.

Die Webcam hat das Format von 9 cm in der Breite und 4 cm in der Tiefe. Hinzu kommt die Befestigung im geschlossenen Zustand, im Format 3,8x5cm .

Mit Hilfe einer flexiblen Fixierung kann die Webcam sicher und universell passend justiert und befestigt werden. Nach der richtigen Platzierung sorgt die hochauflösende Webcam mit 1920 x 1080 Pixeln für ein sauberes Bild ohne Verzerrung. Das eingebaute Mikrofon liefert eine klare Wiedergabe des Tons.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.