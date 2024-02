Diese Benefits bietet die ProMinent Group aus Heidelberg ihren Mitarbeitern

Wer als Mitarbeiter bei der ProMinent Group in Heidelberg einsteigt, bekommt einiges geboten.

Als einer der Marktführer im Bereich Dosiertechnik, Wasseraufbereitung- und Desinfektion, Mess- und Regeltechnik sowie digitales Fluidmanagement hat es die ProMinent Group aus Heidelberg im Laufe der Jahrzehnte weitgebracht. Das Unternehmen ist in rund 50 Ländern weltweit vertreten und betreut Kunden aus zahlreichen, unterschiedlichen Branchen. Wer Teil der ProMinent-Familie wird, hat die Chance, selbst durch kreative Lösungen zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und profitiert obendrein von verschiedenen Dienstleistungen und Vorteilen.

Gesund bleiben durch Firmenfitness-Vorteile

-Die ProMinent Group und der Betriebsrat sind sich einig, dass die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter immer an erster Stelle stehen sollten. Deshalb haben sich die Verantwortlichen des Standorts Heidelberg zusammengesetzt, und ein Firmenfitness-Vorteilsprogramm für alle Angestellten ausgearbeitet. Wer sich im Fitnessstudio in Form bringen möchte, bekommt im Pfitzenmeier Premium Clubs & Resorts attraktive Vergünstigungen

Günstig Fahrrad fahren und die Umwelt schonen

Die ProMinent Group ist sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und möchte die Mitarbeiter dazu motivieren, öfter mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Dafür bietet das Unternehmen allen Mitarbeitern ein kostengünstiges Fahrradleasing an.

Altersvorsorgewirksame Leistungen

Bei der ProMinent Group hat man die Erfahrung gemacht, dass die Altersvorsorge für Mitarbeiter eine immer größere Rolle spielt. Der Betrieb bietet seinen Mitarbeitern verschiedene, altersvorsorgewirksame Leistungen an.

Mitarbeiter empfehlen und Prämien kassieren

Die ProMinent Group mit Sitz in Heidelberg ist immer auf der Suche nach neuen, kreativen Köpfen, die mit ihren innovativen Ideen zur Weiterentwicklung und Optimierung des Unternehmens beitragen. Wer Mitarbeiter an das Unternehmen weiterempfiehlt, profitiert bei einer erfolgreichen Übernahme nicht nur von neuen, fachkundigen Kollegen, sondern auch von lukrativen Prämien.

Freiheiten durch mobiles Arbeiten

Flexibilität und eine ausgewogene Work-Life-Balance sind für viele Mitarbeiter eine Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Der ProMinent Betriebsrat hat sich dafür eingesetzt, Mitarbeitern ein flexibles Arbeiten ohne Komplikationen zu ermöglichen. Dieser Vorschlag wurde von der Geschäftsleitung mit offenen Armen aufgenommen. ProMinent bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten,

wohlgleich eine Präsenzkultur herrscht und mobiles Arbeiten in Maßen eingesetzt wird. Die Anträge für mobiless Arbeiten können bequem remote über das Intranet gestellt werden und erfordern eine Genehmigung durch den direkten Vorgesetzten. Hier können auch die Arbeitszeiten sowie alle personalrelevanten Dokumente, sei es die Gehaltsabrechnung oder die Zeitenübersicht eingesehen werden

Bei der ProMinent Group herrscht positive Grundstimmung

Die ProMinent Group strebt nicht nur langfristige Kunden- sondern auch Mitarbeiterbeziehungen an. Zu den wichtigsten Faktoren für eine geringe Mitarbeiterfluktuation zählt das Arbeitsklima.

Die ProMinent Group kann hier mit Stolz von sich behaupten, ein Arbeitsklima geschaffen zu haben, in dem sich alle Mitarbeiter von den Führungskräften über die Produktion bis hin zu den Bürokräften wohlfühlen. Sowohl die Geschäftsleitung als auch der ProMinent Betriebsrat loben die fortwährende Einsatzbereitschaft und das Engagement der Mitarbeiter, die sich gegenseitig unterstützen und Neuankömmlinge jederzeit mit offenen Armen empfangen. Insbesondere beim ProMinent Family Day im vergangenen Jahr war die zufriedene Grundstimmung der Belegschaft in allen Bereichen spürbar, weshalb die Führungsetage das Kollegium den ganzen November 2023 über zu einem kostenfreien Frühstück und Mittagessen in der Kantine einlud. Die Kostenübernahme der Kantinenkosten hat die Geschäftsleitung von ProMinent bereits während der Corona Hochzeit Ihren Mitarbeitern, als Dank, dass Sie vor Ort in der Firma sind, gerade in der Produktion, zugesagt. Diese Geste wurde auch vom ProMinent Betriebsrat sehr wertgeschätzt.

Erfolgsgeschichte schreiben mit der ProMinent Familie

Die ProMinent Group hat den Anspruch, für jeden Kunden das passende System zu finden, unabhängig davon, an welchem Standort die Anlage gebaut werden muss und zu welcher Branche der Kunde gehört. Dieses breite Spektrum an unterschiedlichen Einsatzfeldern stellt die ProMinent Familie immer wieder vor neue Herausforderungen. So wurden bereits Wasseraufbereitungsanlagen auf entlegenen Inseln, Hygienefilter auf kleinen Öl-Bohrplattformen und Hygienesysteme auf Kreuzfahrtschiffen installiert. Den Mitarbeitern der ProMinent Group ist es bisher noch immer gelungen, eine Lösung für jedes Kundenproblem zu finden, worauf die Geschäftsleitung der ProMinent Betriebsrat stolz sind.

Allgemeine Informationen über die ProMinent Group

Als die ProMinent Group 1960 in Heidelberg gegründet wurde, ahnte noch niemand, welch bahnbrechenden Erfolge das damalige Unternehmen für Chemie- und Filtertechnik eines Tages erzielen würde. Doch nur acht Jahre später erfolgte bereits der Wendepunkt als Firmengründer Prof. Dr. h. c. Viktor Dugler die erste elektronische Magnetdosierpumpe entwickelte, die noch heute die Basis der ProMinent-Firmentechnologie darstellt. Im Laufe der folgenden Jahre machte das Unternehmen mit der Entwicklung der ersten Ozonerzeugungsanlagen weitere Fortschritte in Richtung Anlagentechnik und wurde international bekannt. Heute hat die ProMinent Group mehrere Millionen Anlagen und Dosierpumpen produziert und betreibt Zweigstellen rund um den Globus, darunter in den USA und Südostasien.

Die ProMinent GmbHroup ist ein globaler Lösungspartner für Probleme in den Bereichen Dosiertechnik und effiziente Technologie zur Wasseraufbereitung und -desinfektion. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen in über 100 Ländern.

Firmenkontakt

Prominent GmbH

Stephanie Gläßer

Im Schuhmachergewann 5-11

69123 Heidelberg

+49 6221 842 0



https://www.prominent.de

Pressekontakt

Prominent GmbH

Stephanie Gläßer

Im Schuhmachergewann 5-11

69123 Heidelberg

+49 6221 842 0



http://www.prominent.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.