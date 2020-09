Dieter Vesper zum Sprecher der GOT Godesberg Oberflächentechnik GmbH ernannt

Der Geschäftsführer des traditionsreichen Plettenberger Unternehmens ist seit dem 11. September 2020 Sprecher der Geschäftsführung.

Die GOT Godesberg Oberflächentechnik GmbH ist eine Firmengruppe mit Standorten in Plettenberg, Ennepetal und Eschenburg. Seit Februar 2020 vereint sie die Unternehmen GOT GmbH, Verzinkerei Godesberg GmbH und Kreck GmbH unter einem Dach. Der staatlich geprüfte Betriebswirt und Projektmanager Dieter Vesper ist einer von drei Geschäftsführern der Firmengruppe. Gemeinsam mit Dr. Rolf Dieter Godesberg und Dirk Lindemann stellt er das Unternehmen zukunftsträchtig auf.

Investition in die Zukunft

Mit einer Investition von 1 Million Euro für alle drei Standorte zusammen ist die GOT Godesberg Oberflächentechnik GmbH nun für alle anstehenden Anforderungen bestens aufgestellt. Ausbau und Modernisierung der Werke sollen die Auslastungsmöglichkeiten erhöhen.

Schon jetzt kann die GOT Oberflächentechnik GmbH rund 5 Tausend Tonnen Material pro Monat verarbeiten und auf individuelle Kundenwünsche eingehen. “Wir können individuelle Anforderungen unserer Kunden in die vorhandene Phosphatieranlage integrieren und verfahrenstechnisch exakt den Kundenwünschen anpassen”, so Dieter Vesper. “Das kann kaum ein Unternehmen am Markt leisten. Für den Kunden hat das den Vorteil, dass er bei uns alles aus einer Hand bekommt und nur einen Lieferanten benötigt. Gerade jetzt, nach Corona, spielt das eine zunehmend große Rolle”, betont Dieter Vesper.

Umweltschutz wird großgeschrieben

Dieter Vesper ist sich bewusst, dass Verzinkung, Phosphatierung und Galvanisierung extreme Energiefresser sind, deshalb ist ihm ein effizientes Umweltmanagement besonders wichtig. Ziel ist es den Energieverbrauch deutlich zu senken, um die Umwelt und Ressourcen zu schonen. Deshalb legt das Unternehmen bei neuen Investitionen auch Wert auf Nachhaltigkeit.

Homepage der GOT Godesberg Oberflächentechnik GmbH

Die GOT Godesberg Oberflächentechnik GmbH hat ihren Ursprung in der 1929 von Otto Rentrop gegründeten Feuerverzinkerei. Heute umfasst die Angebotspalette der GOT neben Feuerverzinken auch galvanische Verzinkung, Phosphatierung sowie zahlreiche zusätzliche Vor-, Nach- und Zusatzbehandlungen.

