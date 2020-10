Dietrich- Das Frauentrio- Contenance – Der neue Song

Contenance

Wer braucht eigentlich Contenance?! Wir jedenfalls nicht!

Nach ihrer letzten Single “Einer der mir schmeckt” folgt gleich der nächste hörenswerte Hit “Contenance” aus der Feder von Sarah Kaspar. Der höchst professionelle Dreh unter Leitung von Peace Mountain Pictures und der Musikproduktion von Bastian Pusch machen den Song “Contenance” zu einem besonderen Ohren- und Augenschmaus. Lena Maier am Saxophone schmettert wieder ein Ohrwurm-reifes Solo und Michele Lombardo lässt durch ihren Charme, Herzen erweichen.

Die Drei Powerfrauen, die man einfach nicht in eine Schublade bekommt.

Ihr Name so mehrdeutig und anspielungsreich wie ihr Programm. Ihr musikalischer Aufhänger sind überwiegend eigene Kompositionen mit deutschen Texten aus eigener Feder. Frech, frivol, witzig und charmant.

Die drei jungen Künstlerinnen sind ein überzeugend eingespieltes Team, das sich blind versteht. Ihre Spielfreude und Leidenschaft, mit der sie das Projekt verfolgen, ist für den Zuschauer mehr als spürbar.

Dietrich ist der perfekte Showact für Events, Galas, Firmenfeiern und Hochzeiten. Er lässt sich beliebig für den individuellen Kunden und Anlass maßschneidern.

Sarah Kaspar, Michèle Lombardo und Lena Maier – drei Münchner Künstlerinnen, die sich zu einem Projekt mit dem Namen “Dietrich” formiert haben.

