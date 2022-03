Digital Bootcamp – Das Power-Handbuch für digitales Marketing, Sales & Media

Marketingexperte Martin Andree und Unternehmer Niklas van Husen nehmen digital untrainierte Unternehmer:innen mit ins „Digital Bootcamp“ – Leicht zugängliche Fitness, die das Überleben in der neuen Geschäftswelt sichert.

Ohne Social-Media-Werbung, E-Commerce und einen durchdachten Sales Funnel kommt heute kaum ein Unternehmen mehr aus. Oft fehlt es den Verantwortlichen jedoch an digitaler Fitness oder dem Geld für teure Beratungen. Das „Digital Bootcamp“ von den beiden Marketing-Experten Martin Andree und Niklas van Husen schafft umfassende Abhilfe: Es ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über den gesamten Prozess des Online-Marketings zu bekommen.

Martin Andree und Niklas van Husen haben sich mit ihrem Power-Handbuch das Ziel gesetzt, Unternehmer:innen Schritt für Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen digitalen Strategie zu begleiten. Sie vermitteln die wichtigsten Grundlagen für das Überleben in der digitalen Welt und sind wertvolle Ratgeber für alle, die digitale Expertise im Unternehmen aufbauen möchten, ohne sich langfristig an externe Beratung zu binden. Nach einem inhaltlichen Warm-up beginnt das siebenstufige Programm von der Strategie über das Konzept/Geschäftsmodell, Sales Funnel & Media Mix, Kreation und Produktion das E-Commerce Setup bis hin zum wegweisenden Monitoring. Sieben Schritte in eine Welt mit gänzlich neuen Vorzeichen.

Während im Netz unzählige Informationen und „Alles-easy“-Versprechen kursieren, machen die Autoren klar: Wer sein digitales Business erfolgreich führen und sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen möchte, kommt nicht ohne spezielles Wissen, neue Methoden und einen gewissen Zeit-Invest aus. Anders gesagt: Ohne Training kein Sixpack. Dabei lebt das „Digital Bootcamp“ nicht nur vom Expertenwissen seiner Autoren, sondern auch von dem besonderen Format und den reichhaltigen vielfarbigen Illustrationen, Checklisten, Übungen und Infografiken, die jedes Thema leicht zugänglich und nachvollziehbar darstellen. Ein Intensiv-Workout, das weiterbringt und Spaß macht.

Die Autoren

Dr. Martin Andree unterrichtet digitale Medien an der Universität Köln und ist CEO von AMP Digital Ventures. Er ist habilitierter Medienwissenschaftler und besitzt darüber hinaus 20-jährige Erfahrung im digitalen Marketing, unter anderem als Corporate Vice President bei Henkel (2012 bis 2018). Niklas van Husen ist Managing Partner bei AMP Digital Ventures und verfügt über umfassende Praxiserfahrung in den Themengebieten E-Commerce, Branding und Performance Marketing. Zuvor leitete er bei METRO Markets den Aufbau und die Expansion der digitalen Vertriebskanäle auf multiplen externen Marktplätzen.

Martin Andree, Niklas van Husen

Digital Bootcamp

Das Power-Handbuch für digitales Marketing, Sales & Media

2022, 272 Seiten, Paperback broschiert

EUR 36,00/EUA 37,10/sFr 40,57

ISBN 978-3-593-51548-9

Erscheinungstermin: 09.03.2022

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Firmenkontakt

Campus Verlag GmbH

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

Pressekontakt

Campus Verlag

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.