DIGITAL FUTUREcongress virtual national vom 22.-26.03.2021

Die größte bundesweite Online-Kongressmesse rund um die Digitalisierung im Mittelstand

Die Veranstaltung richtet sich Ende März mit aktuellen Themen zur digitalen Datentransformation, Prozessoptimierung und neuen Geschäftsmodellen an Entscheider, Geschäftsführer und (IT-)Verantwortliche aus KMU und Industrie.

Auf einer neu erstellten virtuellen Kongress-Plattform, die einen hohen Wert auf Interaktivität legt, bietet der DFC virtual Besuchern als nationale Austausch- und Infoplattform mit über 60 Experten, Lösungs- und Serviceanbietern ein vielfältiges Webkonferenz-Programm aus bedarfsgerechten Vorträgen sowie anwenderorientierten Workshops, das Vorstellungen von Digitalisierungsprojekten in hessischen Wirtschaftsregionen inhaltlich erweitert.

Keynote Speaker sind unter anderem:

– Prof. Dr. Kristina Sinemus – Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung

– Prof. Dr. Claudia Bünte – Vize-Marketingchefin 2020, Gründerin und CEO von Kaiserscholle

– Oliver Blüher – Slack Deutschlandchef

– Jan Rodig – Struktur Management Partner (Kompetenzfeld Digital Performance)

– Dr. Benjamin Franz – CEO Custom Interactions und reddot winner 2020 interface design

– Dr. Niklas Goddemeier – Head of Research and Development im Robogistics Technology Center bei Swisslog

– Jochen Partsch – Oberbürgermeister der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt

Interessenten können außerdem einen Einblick in die umfangreiche Networkingarbeit der Xing-Ambassadoren aus den Business-Metropolen Frankfurt, Düsseldorf und München mit über 50.000 Kontakten erhalten und sich direkt mit diesen verbinden.

Das Publikum hat parallel die Möglichkeit, an virtuellen Ausstellerständen mit Technologie-Profis zum Beispiel per Live Video Chat in Kontakt zu treten, in einem Loungebereich mit anderen Teilnehmern (inter-)aktiv zu netzwerken oder aus der Medienauslage branchenrelevante Publikationen und News von DFC-Kooperationspartnern gratis herunterzuladen.

Akkreditierte Pressevertreter erhalten freien Zugang.

Mehr zur Veranstaltung unter https://virtual.digital-futurecongress.de/de/besucher.html

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Kreisgeschäftsstelle des BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) regional und überregional mehr als 1.000 Kunden mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört die dikomm sowie die größte Anwender-Kongressmesse in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress. Daneben wird seit Februar 2021 das DIGITAL FUTUREmag – das erste interaktive Magazin für die Digitale Transformation im Mittelstand – herausgegeben.

Kontakt

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG

Michael Mattis

Otto-Hesse-Str. 19

64293 Darmstadt

061519575770

061519575779

office@amc-media-network.de

http://www.digital-futurecongress.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.