Digital Mountain Peak Summit 2021 – Highlight Talk

The Future of Winter Sports in the Post-Covid19-World

Highlight Talk rund um das Thema “The Future of Winter Sports in the Post-Covid19-World”

Host und Moderator: Marcus Höfl – MHM Majors

Panelisten:

Jürg Capol – Marketing Direktor, FIS

Fritz Dopfer – ehem. Skirennläufer & OK-Mitglied, Kandahar-Rennen, Garmisch-Partenkirchen | Deutschland

Dr. Christian Harisch – Hotelier & Obmann, Kitzbühel Tourismus | Österreich

Walter Reusser – Alpin-Direktor, Swiss Ski | Schweiz

Datum: Mittwoch, 20.01.2021

Uhrzeit: 15:30 – 16:30 Uhr

Plattform: Videokonferenzsoftware ZOOM

Sprache: Deutsch

Die Teilnahme am Event ist kostenlos!

Bitte REGISTRIERE Dich gleich (begrenzte Teilnehmerzahl) über folgenden Link – im Anschluss daran erhältst Du die entsprechenden Zugangsdaten per eMail: https://zoom.us/webinar/register/1016109766877/WN_76wkU811QniK98JrFIl6Zg

Marcus Höfl ist ein Global Sports Business Expert und Gründer der MHM Majors GmbH. Er ist unabhängig in seiner Meinung und hat exzellente Zugänge zu den wichtigsten Entscheidungsträgern rund um den globalen Sport. Dabei verfügt er über ein fundiertes Wissen, zu Themen wie Start-ups, neue Technologien, Finanzierungen, Investoren, Design und neuen Formaten.

Kontakt

MHM Majors GmbH

Marcus Höfl

Schwarzseestraße 14

6370 Kitzbühel

+43 5356 72226 0

office@mhm.com.de

http://www.mhm.com.de

