Digital only: Interlutions und B.EFFECTIVE starten OnLive-Eventplattform

Digitale Leadagentur entwickelt Alternative zu herkömmlichem Veranstaltungsmanagement

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 19.02.2021 – Die Corona-Schutzmaßnahmen machen Veranstaltungen nahezu unmöglich. Damit Unternehmen dennoch mit ihren Kunden bzw. Mitarbeitern in Form von Events interagieren können, wagte die Kölner Eventagentur B.EFFECTIVE den Schritt in die digitale Welt. Bereits in ersten Praxistests hat sich die OnLive-Eventplattform, die im Hause von Interlutions entstand, voll bewährt.

“Das weitestgehende Verbot von Veranstaltungen hat unsere Branche schwer getroffen. Darum war es für uns auch im Hinblick auf unsere Kunden äußerst wichtig einen Weg zu finden, über den dennoch viele Menschen gleichzeitig aufeinandertreffen können. Das Ergebnis ist eine Eventumgebung, die trotz “digital only” lebendige Veranstaltungen mit individuellem Flair ermöglicht”, so Nadja Alhaus, Geschäftsführerin der B. EFFECTIVE GmbH.

Direkt nach einem gemeinsamen Kick-Off Meeting startete Interlutions in die Entwicklung der Plattform. Eines ihrer zentralen Features ist die Chatfunktion, die ein Plenum, diverse Workshop-Räume, Einzelchats und eine Moderationsfunktion umfasst. Pro Event können sich Teilnehmer über eine vorgeschaltete Registrierungsseite anmelden, woraufhin sie per Double-Opt-In einen individuellen Login erhalten.

Ein Highlight: Das Frontend der OnLive-Eventplattform ist individuell an das Kundenbranding anpassbar. Sobald das Event startet, wird ein Stream-Raum freigeschaltet, der daraufhin von den Teilnehmern betreten werden kann. Per Chat haben sie nun die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, aber auch Fragen ins Studio zu stellen, die in Echtzeit beantwortet werden. Zudem ist eine Abstimmungsfunktion für Live-Umfragen integriert.

Genau wie bei analogen Veranstaltungen können auch auf der OnLive-Eventplattform mehrere Workshops in unterschiedlichen Streams parallel zueinander stattfinden. Dass dies alles funktioniert konnte Interlutions schon vor dem eigentlichen Launch beweisen. Mitten im Projekt führte B. EFFECTIVE erfolgreich eine Veranstaltung für eine Fortbildungseinrichtung durch. Interlutions entwickelte dafür ein paar individuelle Designs und kleine “Specials”.

Die eigens für B. EFFECTIVE realisierte Plattform basiert auf Cake PHP. Mithilfe eines zentralen Backends können Nutzerrechte gesteuert, der Chat administriert und die Events mit maßgeschneidertem CSS befüllt werden. Mittlerweile kam die Plattform auf 5 Kontinenten erfolgreich zum Einsatz und zeichnete sich in Ländern wie Russland, Indien und China durch ihre Internationalität und störungsfreie Funktion aus.

“Dieses Projekt ist eine innovative Antwort auf die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen zu Zeiten von Corona. Wir freuen uns, diesen Schritt maßgeblich begleiten zu können. Auch für Unternehmen anderer Branche gibt es Möglichkeiten, ihr Business digital zu ergänzen bzw. zu transformieren. Dabei unterstützen wir gerne”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps. Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung.

