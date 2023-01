Digital Signage als Plattform für Multi-Channel-Strategien im Lebensmittel-, Einzelhandels- und Fast Food Bereich

Ergonomic Solutions präsentiert neue Lösungen auf der NRF

Die Ergonomic Solutions Group und ihre US-Tochtergesellschaft SpacePole Inc., haben auf der Basis ihrer über 25-jährigen Erfahrung in Technologie-Montagelösungen eine Reihe von Digital Signage-Gehäusen für den Innen- und Außenbereich entwickelt, die neue Trends in den Branchen Lebensmittel-, Einzelhandel und Fast Food Gastronomie unterstützen. Die neuen Lösungen werden auf der NRF 2023 vom 15. bis 17. Januar am Stand #3139 im Javits Center in New York City vorgestellt.

Da die Art und Weise, wie Kunden heutzutage Informationen aufnehmen und ihre Kaufentscheidungen treffen, sich grundlegend verändert hat, ist es wichtig, die Kunden mit vernetzten und erlebnisorientierten Angeboten, abzuholen. Diese Multi-Channel-Botschaften in einer verständlichen Art und Weise zusammenzufassen, ist eine Herausforderung, die das schnelle Wachstum von Digital Signage in den Bereichen Lebensmittel, Einzelhandel und Fast Food Restaurants vorantreibt. Die neuen Digital Signage-Gehäuse bieten dafür viele Möglichkeiten sowohl für Innenräume als auch für den Außenbereich.

Digital Signage Gehäuse für den Innenbereich

Das SPDS1000 & SPDS1001 Gehäuse für den Innenbereich, das bereits bei einem der größten Lebensmitteleinzelhändler Europas installiert ist, ist als wand- oder fenstermontiertes Gehäuse für den 55-Zoll Samsung® QH55R oder QH55B Bildschirm erhältlich. Die Konfigurationen eignen sich ideal für Werbe-, Orientierungs- und Informationsbotschaften sowohl im Geschäft als auch nach außen hin. Die Gehäuse wurden so konzipiert, dass sie eine schlanke, minimale Grundfläche haben, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Die Gehäuse für den Innenbereich haben den Samsung Design Review Prozess bestanden und sind mit Sicherheitsglas und Sicherheitsschrauben ausgestattet.

Digital Signage-Gehäuse für Außenbereiche

Die Gehäuse SPDS3001 und SPDS3002, die als Einzel- oder Doppellösung verfügbar sind , sind für Windgeschwindigkeiten von bis zu 144,8 km pro Stunde (Hurrikanstärke 1) ausgelegt und eignen sich für Fast Food-Drive-Ins, Gaststätten-, Lebensmittel- oder Einzelhandelsumgebungen. Die robusten und dennoch eleganten Gehäuse sind standardmäßig mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung versehen. Sie sind speziell für den Außenbereich konstruiert und für die Außenbildschirme OH55F/ OH55A/ OH55A-S von Samsung geeignet. Sowohl das SPDS3001 als auch das SPDS3002 haben den Samsung Design Review Prozess bestanden.

Haken- und Schienensystem „Hook and Rail“

Die Serie SPDS2000 ist ein Haken- und Schienensystem, das für den Einzelhandel, Fast Food, Schnellketten, Gastronomie und den Freizeitbereich optimiert ist. Es ist so konfigurierbar, dass es sämtliche Anforderungen an digitale Menütafeln und andere an der Decke oder an der Wand montierte Anwendungen erfüllt.

Das Haken- und Schienensystem unterstützt Bildschirmgrößen von 22″ bis 55″, sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Die Neigungs- und Höhenverstellung des Bildschirms ermöglicht je nach Deckenhöhe eine hervorragende Sicht.

Genauso wie das marktführende SpacePole®-Produktsortiment, ist auch das Haken- und Schienensystem konfigurierbar und modular. Einzelne oder mehrere Bildschirme lassen sich an der Wand oder an der Decke montieren, einseitig oder Rücken an Rücken und eine Reihe von Komponenten lässt sich kombinieren, um individuelle Installationen zu erstellen.

Ian Dewar, CEO und Managing Director der Ergonomic Solutions Group erklärt im Vorfeld der NRF 2023: „Digital Signage eröffnet dem Einzelhandel und der Gastronomie eine Fülle an Möglichkeiten. Es bietet eine Plattform, die Nachrichten und Informationen in einem konsumierbaren Format für den Kunden bereitstellt. Und es funktioniert! Untersuchungen von Samsung zeigen, dass eine von fünf Personen, die Digital Signage-Inhalte angesehen hat, ungeplante Käufe getätigt hat und fast 60 % wollen mehr über ein beworbenes Produkt erfahren. Unsere Erfahrung in Installationen mit modularen, konfigurierbaren und anpassbaren Technologie-Montagelösungen verschafft uns eine nahezu einzigartige Möglichkeit, die Marke SpacePole in einer völlig neuen und zukunftsgerichteten Anwendung einzusetzen.“

Die neue SpacePole Kiosk- und Digital Signage Produktreihe wird im Einklang mit unseren Werten des Umweltschutzes hergestellt und spiegelt die Ideale unserer Nachhaltigkeitspolitik wider.

Ergonomic Solutions ist der weltweit führende Anbieter von innovativen, ergonomischen Lösungen zur Befestigung, Montage und Halterung von Technologien und Mobilgeräten in Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit- und Transportbereich.

Seit mehr als 25 Jahren bieten wir unseren Kunden Lösungen, die die Implementierung und Nutzung von Technologien vereinfachen, mit unserer Kernkompetenz in POS, Zahlung, Selbstbedienung und Digital Signage. Ergonomic Solutions hat den SpacePole entwickelt und ist weltweiter Marktführer mit mehr als 12,5 Millionen SpacePole-Installationen. Mehr als 60 % der 50 wichtigsten Einzelhändler in der ganzen Welt setzen unsere Lösungen ein, was unsere Technologie-Halterungslösungen zur ersten Wahl macht.

Im Rahmen unseres Engagements für nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken haben wir die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact in unsere Strategien und Tätigkeiten integriert. Wir verpflichten uns, die Menschen- und Arbeitsrechte zu respektieren, die Umwelt zu schützen und gegen Korruption in all ihren Formen vorzugehen.

Firmenkontakt

Ergonomic Solutions GmbH

Armin Riemenschneider

Amelandstr. 6 6

45665 Recklinghausen

+49 2361 9978 300

info.de@ergonomic.solutions

https://ergonomic.solutions

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.ergonomic.solutions