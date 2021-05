Digital Thermostat X1 für Fußbodenheizung Potentialfrei

Wenn Design auf Funktion trifft

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Einzelraumregelung entstand unser weiteres multifunktionales Digital Thermostat für Fußbodenheizung mit vielen Funktionen. Bei der Entwicklung des Raumreglers wurde großer Wert auf Design sowie nützliche Funktionen gelegt. Eine Softwareentwicklung im eigenen Hause konnte entsprechende Flexibilität bieten. Der Raumregler X1 dient zur Temperatur- und Feuchteerfassung sowie Regelung der Raumtemperatur in der Einzelraumregelung. Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je nach Raumanforderung definieren und verwenden. Das übersichtliche TFT-Farbdisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung sowie Erstellung eines Tagesprogramms. Viele weitere Funktionen sowie verschiedene Parameter lassen keine Wünsche offen.

Highlights Digital Thermostat X1

Großes 3.5″ TFT-Farbdisplay mit kapazitivem Touch Display

designorientierte und übersichtliche Anzeige

Darstellung aller relevanter Parameter auf einen Blick

Temperaturmessung sowie Feuchtemessung mittels Sensirion Sensors

programmierbares Wochenprogramm mit bis zu 6 Zeitintervallen für jeden einzelnen Wochentag

Abwesenheitsprogramm

Sommer/Winterzeit

Multilanguage (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch oder Italienisch)

2-Punkt Regelung oder PI Regelung

Freie Farbauswahl für Hintergrund sowie Theme

volle Kontrolle über die Hintergrundbeleuchtung

Datenerhalt im Falle eines Stromausfalls bis 48 Stunden

Heizen/Kühlen, Schaltdifferenz, Sensor Kalibrierung, Frostschutz, Display Aus in der Nacht, uvm.

Firmware updatefähig mittels Mikro-USB

Das Gerät besitzt ein 3.5″ großes und übersichtliches TFT-Farbdisplay mit einem kapazitivem Touchscreen. Bereits beim Design wurde großer Wert auf intuitive Bedienung per Touch Steuerung gelegt. Die Anzeige ist designorientiert und übersichtlich gestaltet und die gemessene Raumtemperatur sowie der eingestellte Sollwert lassen mit einem Blick ermitteln. Dargestellt werden auf dem Display das Datum, die Uhrzeit, Statussymbole, Istwert Temperatur, Istwert Luftfeuchte sowie Sollwert Temperatur mit zeitlicher Vorgabe.

Wochenprogramm wird in grafischer Form dargestellt.

Das Abwesenheitsprogramm bietet die Möglichkeit eine längere Abwesenheit zu planen (z.B. Urlaub), und für diesen Zeitraum eine explizite Sollwertvorgabe einzustellen. Einstellungen des Wochenprogramms bleiben erhalten, finden jedoch im Zeitraum der Abwesenheit keine Anwendung. Nach Ablauf des eingestellten Zeitraumes kehrt das Thermostat wieder in den Regelbetrieb über. Bei Betreten des Abwesenheit Programms werden Parameter abhängig vom aktuell eingestellten Datum vorgeschlagen und nach Bedarf verändert werden.

Einstellungen

Multilanguage: 6 Sprachen – Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch oder Italienisch

Offset: Kalibrierung von Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit

Schaltdifferential: Steuern Sie selbst wie und wann Ihre Heizung auf Temperaturveränderungen reagiert

Regelung: 2-Punkt Regelung oder PI-Regelung (PI Parameter für eigene Bedürfnisse einstellbar)

Frostschutz: Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei unbewohnten Objekten

Theme: Freie Farbauschwahl für das Theme/Hintergrund sowie Einstellung für das Verhalten der Hintergrundbeleuchtung

Weitere Informationen zu dem Digital Thermostat X1 finden Sie hier.

Eine Bedienungsanleitung können Sie in digitaler Form einsehen unter: Anleitung





