Digital und kompakt

Ormazabal hat Produktprogramm um neue 24-kV-Schaltfelder ergänzt

Ormazabal hat ein neues System von anreihbaren, gasisolierten Schaltfeldern entwickelt, um die primäre Verteilebene bis 24 kV gezielt zu bedienen. Die nach IEC-Normen konzipierten und geprüften Mittelspannungsschaltfelder der neuen Produktfamilie cpg.0 lite überzeugen durch ihre kompakte Abmessung sowie optional abschaltbare Spannungswandler und sind als „Digital Native“ bereit für den Einsatz im Smart Grid.

Die Schaltanlagenfamilie vom Typ cpg.0 lite ist modular aufgebaut. Sie verfügt über ein Einfachsammelschienensystem für die Verwendung in Mittelspannungsnetzen mit bis zu 24 kV und ist ausgelegt für Abzweig- und Sammelschienenströme von bis zu 1250 A. Hierbei tragen die Felder Kurzschlussströme von bis zu 25 kA für 3s.

Die Spannungswandler sind im Kabelanschlussraum installiert und über einen Außenkonus-Anschluss Typ A mit dem Druckbehälter verbunden, der Spannungswandler-Trennschalter befindet sich im Druckbehälter. Die Spannungswandler sind schaltbar und ermöglichen damit bei Bedarf einen einfachen Austausch. Der front- oder rückseitige Zugang an die Spannungswandler sorgt darüber hinaus für einen anwenderfreundlichen und zeitsparenden Ein- und Ausbau. Die Spannung kann sowohl am Kabelabgang als auch an der Sammelschiene gemessen werden.

Optimale Abmessungen

Das Design der cpg.0 lite ist deutlich leichter und kompakter als die klassische cpg.0 Primärschaltanlage, die für Anwendungen von bis zu 40,5 kV ausgelegt ist. Das Sammelschienen-Kupplungsfeld benötigt lediglich einen Druckbehälter, was die Abmaße zusätzlich optimiert.

Aufgrund des geringen Platzbedarfs des kleinen Gehäuses wird mehr Raum geschaffen für die Bedienung der Anlage sowie für weitere Geräte im Stationsinneren. Durch die kompakte und integrierte Bauweise bietet die cgp.0 lite eine attraktive wirtschaftliche Lösung für verschiedenste Anwendungen in der primären Verteilebene. Die neuen Schaltfelder eignen sich aufgrund der optionalen freien Aufstellung, basierend auf der Störlichtbogenqualifikation IAC AFLR 25 kA / 1s, zum Beispiel ideal für den Einsatz in Wind- oder Solarparks, in Flughäfen, im Bergbau oder in der Eisen- und Stahlindustrie sowie als Übergabestation innerhalb des Verteilungsnetzes.

Digital Native

Die cpg.0 lite ist ein Digital Native – ihre Schaltfelder sind für die Digitalisierung des Stromnetzes vorbereitet. Die Anlagen verfügen ab Werk über intelligente elektronische Geräte (IEDs) und Sensoren, die die Automatisierung und Optimierung des Netzes gewährleisten. Die Produktneuheit ist für die Integration von Relais und Sensoren der Ormazabal-Produktfamilie ekor.sys sowie aller marktüblichen Lösungen ausgelegt, mit denen sich Funktionen wie Fernsteuerung, Schutz und Kommunikation realisieren lassen. Die cpg.0 lite kann somit optimal auch für Projekte genutzt werden, bei denen eine Plug & Play Lösung gefragt ist.

Ormazabal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schaltanlagen, kompletten Transformatorstationen und Verteiltransformatoren für die Mittelspannung. Mehr als 2.400 Mitarbeiter in über 50 Ländern sorgen mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für eine sichere Energieverteilung. Ormazabal gehört zu Velatia, familiengeführt und mit Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Der Hauptsitz von Ormazabal Deutschland in Krefeld ist zugleich Headquarter der Region Zentraleuropa. Mit lokalem Knowhow und globaler Erfahrung bietet die Ormazabal GmbH hier zukunftsweisende Lösungen rund um die Energieverteilung. Als Projektpartner u. a. für Energieversorger, Planer und Installateure geht der Anbieter flexibel und pragmatisch auf individuelle Kundenwünsche ein und unterstützt Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Wartung. Die Produkte von Ormazabal kommen z. B. in den Bereichen Smart Grid, erneuerbare Energien, in der Kunststoff- und Autoindustrie, an Flughäfen, Bahnhöfen, Krankenhäusern oder auch Fußballstadien zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ormazabal.com/de

