Digitale 1A-Lage für Friseur-Salons in ihrer Stadt.

Kundenwachstum durch digitale Sichtbarkeit, da wo heute die meisten Menschen nach Friseuren suchen.

Als Dienstleister müssen wir uns beim Salon Marketing heute die Frage stellen: wo will ich Sichtbar sein? Früher habe ich mir die 1A-Lage in meinem Einzugsgebiet als Firmensitz, oder für Werbeflächen gesucht. Das ist heute noch vorteilhaft, aber die Bedeutung schwindet mehr und mehr. Kaum jemand geht noch los auf der Suche nach Produkten oder Dienstleistungen, in der Hoffnung zufällig darauf zu stoßen. Aber was wird stattdessen gemacht?

Es ist so naheliegend, dass ich nicht sofort darauf kam. Suchmaschinen sind das Stichwort. Wer zum Beispiel einen Friseurtermin braucht, der sucht bei Google. „Friseur Bonn“ ist so ein Suchwort. War es früher wichtig, die 1A-Lage in der Region zu erhalten, so ist es heute wichtig, seine 1A-Lage bei den Suchmaschinen zu sichern. Denn hier finde ich die Laufkund:innen, die ich in der Stadt immer weniger antreffe.

Und das hat sich die Salon Erfolgsschmiede für das Friseur Marketing zur Neukundengewinnung zur Mission gemacht.

Gründer der Salon Erfolgsschmiede, Robert Kugler, hat 2013 mit seiner Frau zusammen im Herzen Bonns einen Friseursalon eröffnet. Das Coiffeur Team Laurentius ( www.laurentius.com ).

Kurz nach der Eröffnung haben beide gemerkt: es fehlt an Sichtbarkeit. Sie hatten kaum Laufkundschaft (da der Salon außerhalb der Fußgängerzone liegt) und damit nicht genug Umsatz, um die laufenden Kosten zu decken.

Also entwickelte Robert für den Salon eine Friseur Marketing Strategie, die den Salon aus der Unsichtbarkeit führte. Seitdem wächst der Salon kontinuierlich. In den Jahren seit der Erarbeitung und stetigen Weiterentwicklung dieser Strategie, ist Robert zum Experten in Sachen Friseur Salon Marketing und speziell Suchmaschinen Marketing geworden.

Friseure sind Künstler und Handwerker. Die meisten zeichnen sich durch Kreativität und Leidenschaft aus. Doch, neben dem Kerngeschäft bleibt vielen Friseuren nicht genug zeitlicher Spielraum, um für den eigenen Salon eine so perfekt arbeitende Marketingstrategie zu entwickeln und umzusetzen.

Es ist ja auch so: fragt man einen Friseur, ob man sich schnell und nebenbei zuhause die Haare färben kann, antwortet jeder: „Nein, bloß nicht! Man kann viel falsch machen – und der Schaden kann groß sein. Lass mich das machen, ich bin darin Profi!“, sagen dann die Friseure. Was ja auch absolut korrekt ist.

Dann kommt die Frage von Robert: „Wer macht bei dir das Salonmarketing?“

Es gibt viele Tutorials, Hilfestellungen und Leitfäden, um sich für die Suchmaschinen und damit die neuen, digitalen Laufkund:innen optimal zu positionieren. Aber sie alle haben eines gemeinsam: sie bieten dir Lektüre, theoretisches Wissen, maximal Workshops, aber keiner macht sich für dich an die Umsetzung.

Robert und seine Frau hatten genau diese Erfahrungen gemacht – weshalb sich Robert letztendlich selbst damit auseinandergesetzt hatte.

Zum Glück. Denn heute ist er an einen Punkt, wo er anderen Friseuren das anbietet, was er selbst nicht gefunden hat. Eine Marketing-Wegbegleitung für Friseure zur Neukundengewinnung. Er macht mit seinem Team all die Arbeit an und um die Friseursalons und deren Sichtbarkeit im Netz, während sich die Friseure weiter um ihre eigene Profession kümmern können.

Friseur Marketing ist nichts für Nebenbei.

Salon Marketing ist fruchtlos, ohne Hingabe und Engagement.

Und Suchmaschinen-Marketing zur Neukundengewinnung ist ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess, der viel Aufmerksamkeit und Arbeit abverlangt.

Und gleichzeitig liegt hier aber auch ein großer Hebel für den Salon-Erfolg!

Roberts Salon Marketing Strategie ist exklusiv nur für Friseure!

Seine Frau und er haben damit folgendes erreicht:

Sie wurden zu einem Magneten für neue Kund:innen und neue Mitarbeiter:innen!

Ihre Umsätze stiegen!

Ihr Salon wurde und ist krisensicher – Umsatzwachstum gab es selbst während der Pandemie!

Heute leben und arbeiten sie völlig stressfrei. Und heute will Robert dir gerne mitteilen, dass du das alles für dich erreichen kannst!

Weitere Informationen zu diesem Thema und zur Wegbegleitung von Robert findest du hier: https://salon-erfolgsschmiede.de/

Die Salon Erfolgsschmiede unterstützt durch eine in Deutschland einzigartige Friseur Marketing Wegbegleitung großartige Friseure, ihre digitale 1A-Lage in ihrer Stadt zu erarbeiten, um sich damit am Markt durchzusetzen!

Kontakt

Salon Erfolgsschmiede

Robert Kugler

Alte Poststr. 9

53840 Troisdorf

02241943896

info@salon-erfolgsschmiede.de

https://salon-erfolgsschmiede.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.