Digitale 360° Türschilder – Raumbeschriftung leicht gemacht

Flexibel und stets aktuell

Sie leuchten, sie blinken und sie sind ganz leicht in der Handhabe – digitale 360° Türschilder. Wer es sich bei der Beschilderung seiner Büro- und Konferenzräume so einfach wie möglich machen will, kommt an den digitalen Trendsettern nicht vorbei. Doch nicht nur aufgrund ihrer Leuchtkraft machen die elektronischen Raumbeschriftungen von sich reden, auch ihre Funktionen und Specials können sich sehen lassen.

Fabian Scholz, Geschäftsführer der Hamburger Fachagentur für Digital Signage komma,tec redaction, vertreibt die digitalen 360° Türschilder gemeinsam mit seinem Team und erklärt, was diese so reizvoll macht:

“Die digitalen 360° Türschilder haben sich im oft stressigen Arbeitsalltag innerhalb eines Unternehmens absolut bewährt. So bieten sie beispielsweise die Möglichkeit der automatischen Kalenderanbindung unter anderem zu Outlook, Exchange, Google Calendar, IBM Notes und Office 365. Dort eingetragene Termine werden also ohne weiteres Zutun auf die Türschilder übertragen, was den Arbeitsaufwand für Nutzer erheblich mindert.”

Anders als bei herkömmlicher Raumbeschilderung, die bei jedem neuen Termin von Hand aktualisiert werden muss, machen es die digitalen 360° Türschilder den Usern sehr einfach. Dabei sind im Umgang mit den elektronischen Raumbezeichnungen nicht einmal besondere IT-Kenntnisse nötig. Die Wirkung jedoch ist enorm und begründet den Erfolg der Leuchttürschilder. Sie sorgen sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Besuchern für optimale Orientierung. Wenn ein Raum belegt ist, leuchtet das Türschild rot, ist ein Raum frei, zeigt sich das an der grünen Rahmung. Terminänderungen oder Stornierungen können auch direkt am elektronischen Türschild vorgenommen werden. Digitale 360° Türschilder zeigen außerdem an, wie lang der momentane Termin noch andauert und wann der nachfolgende beginnt. Einerseits ist diese Information auf dem Schild nachzulesen, andererseits wird sie zusätzlich auch farblich (rot/grün) im Leuchtrahmen angezeigt. Auf diese Weise erkennt der Betrachter auf den ersten Blick, wie lange ein Raum noch belegt ist. Die Leuchtkraft vom digitalen 360° Türschild ist nur einer der Aspekte, mit denen der Blick des Betrachters angezogen wird. Zudem können durch den Einsatz von Templates anstehende Termine im Corporate Design angezeigt werden. Diese Templates bieten Nutzern der digitalen Leuchttürschilder ein hohes Maß an Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten. “User haben beispielsweise die Möglichkeit, selbst ausgewählte Hintergrundbilder ebenso einzubinden wie diverse Logos”, so Fabian Scholz von der komma,tec redaction. “Das macht die digitalen Türschilder optisch ansprechend und weckt Aufmerksamkeit beim Betrachter.” Und damit kennt sich der Hamburger Unternehmer aus. Bereits seit 2005 ist seine Agentur komma,tec redaction mit einer breiten Palette an Digital Signage Lösungen und einer hausinternen Software am Start. Viele seiner Kunden zielen darauf ab, die Aufmerksamkeit anderer wecken zu wollen, sei es, um das Interesse auf ein Produkt zu lenken, um Informationen und Neuigkeiten zu verbreiten oder um, wie im Falle der digitalen 360° Türschilder, für Orientierung bei Mitarbeitern und Besuchern eines Unternehmens zu sorgen.

Und genau das gelingt der elektronischen Raumbeschilderung, ohne dem Nutzer dabei große Mühen abzuverlangen. So ist also zu erwarten, dass sich die digitalen 360° Türschilder auch weiterhin auf Erfolgskurs bewegen werden.

Über die kommatec redaction

Die kommatec redaction ist eine Hamburger Fachagentur für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt sie Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star 3.0. Die Lösungen umfassen z.B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180

info@kommatec-red.de

http://kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Heiko Seibt

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180

seibt@kommatec-red.de

http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.