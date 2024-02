Digitale Erlebnisse für Genießer: zuverlässige WLAN-Netzwerke in Gastronomie und Hotellerie

Verlässliches WLAN ist für das Gastgewerbe von hoher Bedeutung, da die Internetverbindung heutzutage für viele Gäste ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Hotels, Cafés, Restaurants und Bars ist. Betriebe im Gastgewerbe sollten daher über WLAN-Netzwerke verfügen, die von den Gästen reibungslos genutzt werden können und die wichtige Anforderungen wie hohe Bandbreiten, Multi-Gigabit und High-Speed auch bei hoher Nutzerdichte erfüllen.

Neben einer erhöhten Gastzufriedenheit bietet eine moderne und zuverlässige WLAN-Infrastruktur weitere Vorteile und ist eine geeignete Basis für digitalisierte Prozesse in der Gastronomie. So ermöglichen schnelle und flächendeckende WLAN-Verbindungen beispielsweise auch die Nutzung von mobilen Endgeräten zur Bestellungsaufnahme und Bezahlung, indem die Daten über WLAN schnell zwischen Gerät, Kasse, Küche und Bar übertragen werden können. So lassen sich Abläufe sowie Qualität beim Service deutlich verbessern.

Im Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die Netzwerklösungen und Referenzprojekte von Cambium Networks aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wlan-gastgewerbe/

Vom 8. bis zum 12. März nimmt Cambium Networks an der Internorga 2024 in Hamburg teil. Besuchen Sie Cambium an Stand 400 in Halle A3, um mehr über die Netzwerklösungen für das Gastgewerbe zu erfahren. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin unter: https://go.cambiumnetworks.com/l/428442/2024-02-01/58plv7?Event_Request=Internorga2024

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

