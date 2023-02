Digitale Inventur nun auch fürs Home Office

Timly und SodaStream bringen Innovation auf den Markt

Die Timly Software AG und SodaStream haben eine innovative Lösung für die Inventur im Home Office entwickelt. Diese Funktion revolutioniert den Prozess der Inventur und spart Unternehmen Zeit und Aufwand

Jedes Unternehmen kennt den jährlichen Aufwand bei der Inventur, der oft viele zeitliche und personelle Ressourcen in Anspruch nimmt. Seitdem immer mehr Unternehmen auch Mitarbeiter im Home Office beschäftigen, ist ein weiteres Problem hinzugekommen: Die IT-Geräte, die Home Office-MitarbeiterInnen bei sich zu Hause haben, können nur sehr schwer und oft unzuverlässig für die Inventur erfasst werden.

Daher hat das Schweizer Unternehmen Timly, gemeinsam mit seinem Kunden SodaStream – dem Weltmarktführer für Wassersprudel-Systeme für den häuslichen Gebrauch – die Inventarverwaltung Software Timly um eine innovative Funktion erweitert: Die „Selbst-Inventur“.

SodaStream stand vor Herausforderung durch Home Office

SodaStream stand vor der Herausforderung, eine effiziente Verwaltung der zahlreichen IT-Assets an unterschiedlichen Standorten sowie bei Mitarbeitern im Home Office zu gewährleisten. Die bisherige IT-Inventarisierung über Excel war aufwendig und ineffizient, weshalb Geräte von Mitarbeitern im Home Office unerfasst blieben. Es war schwer zu ermitteln, bei welchem Kollegen sich welches Endgerät befand.

Daraufhin ist SodaStream an Timly herangetreten und gemeinsam wurde die praktische neue Funktion entwickelt. Zeitgemäß per QR-Code-Etiketten, ist die Inventur nun auch im Home Office ganz einfach umsetzbar. Der IT-Verantwortliche sendet eine Nachricht an alle Mitarbeiter im Home Office und diese können ihre Objekte, wie Laptop, Tastatur oder Kamera, bequem zu Hause mit dem Smartphone scannen. Sollte dies bis zu einem gewissen Termin nicht geschehen, geht eine automatisierte Erinnerung an den jeweiligen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin heraus.

Enorme Zeitersparnis durch die „Selbst-Inventur“

Diese „Selbst-Inventur“ ist eine große Erleichterung für Unternehmen jeglicher Branchen, besonders in Zeiten von vermehrtem Home Office, aber auch bei unterschiedlichen Standorten.

Der IT-Verantwortliche von SodaStream bestätigt die Effizienzsteigerung für SodaStream in einem neuen Use Case Video und gibt hier auch Einblick in die Erfahrungen mit der digitalen Inventur-Software: https://timly.com/inventur-software

„Jetzt sparen wir enorm viel Zeit, weil die Mitarbeiter im Home Office auch nur 2 Minuten brauchen, um ihre Assets zu bestätigen.“

Murat Tulgar (IT-Manager, SodaStream)

Schon kurz nach Einführung erfreut sich die neue Funktion der Timly App bei Bestandskunden großer Beliebtheit. In den kommenden Monaten wird sie sicherlich noch an weiterer Bekanntheit gewinnen und Unternehmen weltweit die Arbeitsabläufe erleichtern.

Die Timly Software AG hat mit dieser Lösung eine neue Ära für die Inventur eingeläutet, da sich nun auch die Inventur im Home Office digital steuern lässt. Timly steht für Informationen und Berichterstattung gern zur Verfügung.

Das Schweizer Startup-Unternehmen Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und ist im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus vertreten. Es richtet sich mit seiner intuitiven, cloud-basierten Inventar-Software an Unternehmen jeder Größe und Branche. Von Maschinen und Werkzeug bis hin zu Fahrzeugen, IT-Geräten oder Büromöbeln ist jede Art von Inventar einfach und standortunabhängig zu verwalten. Die Gründer Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben es sich zur Mission gemacht, die Herausforderungen von Unternehmen technisch effizient zu meistern.

