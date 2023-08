Digitale Menu-Boards von NoviSign

Digitale Speisekarten – einfach, flexibel und sehr wirkungsvoll

NoviSign macht digitale Menu-Boards einfach für alle. Egal ob Sie einen Imbiss leiten, ein Fast-Food Restaurant, ein Spezialitätenrestaurant, ein Steakhaus oder jede andere Art von Restaurant – mit NoviSign heben Sie sich immer deutlich von der Masse ab und bieten Ihren Kunden und Gästen ein besonderes Erlebnis.

Auf einfache Art und Weise können Sie in kurzer Zeit Ihre Menütafeln erstellen und können dabei jederzeit auf eine Vielzahl von speziell designten Vorlagen zurückgreifen um alles noch einfacher zu machen. Ändern Sie einfach Farben, Text und Bilder der Vorlagen, fügen Sie Ihr individuelles Logo ein und schon haben Sie ein erstes, fertiges Design das Sie ansprechend auf Ihren Bildschirmen anzeigen können.

Hierbei ist es nicht notwendig, neue, teure Bildschirme zu kaufen. Mit NoviSign können Sie alle Ihre bestehenden Bildschirme nutzen.

Ändern Sie von überall aus per Computer, Notebook, Tablet oder sogar auf Ihrem Smartphone Preise, Text und Bilder, informieren Sie in Echtzeit über Sonderangebote, Happy Hour oder bestimmte Aktionen – alles per Knopfdruck und sofort live auf Ihren Bildschirmen.

NoviSign – Marktführer für Digital Signage setzt Ihre Wünsche perfekt um – machen Sie die Perfektion von NoviSign zu Ihrem individuellen Erfolgsfaktor.

NoviSign ist Digital Signage – Digital Signage ist NoviSign.

Sprechen Sie die Experten von NoviSign auf Ihre individuelle Lösung an und profitieren Sie von 12 Jahren Erfahrung in der Digital Signage Branche.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

