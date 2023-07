Digitale Positionierung der Perspectix AG

Die Perspectix AG in Zürich hat sich eine neue Website gegeben. Der mittelständische Softwareanbieter positioniert sich darin als Digitalisierungsspezialist für zwei verschiedene Bereiche: Mit der P´X Industry Solution bietet der Hersteller eine der umfangreichsten Configure-Price Quote-Lösungen (CPQ) für die Industrie an. Die P´X Retail Solution richtet sich an Filialisten im Groß- und Einzelhandel. Als Verbindungsglied zwischen beiden Lösungen fungiert die Laden- und Einrichtungsplanung.

Ein innovatives Unternehmen mit Dutzenden internationaler Top-Kunden. Zwei umfangreiche Software-Lösungen, die auf brillante Weise die Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen erfüllen. Wie kann man dazu umfassend informieren und dennoch neue Anfragen generieren? Diese Aufgabe hatte die Münchener Agentur hightech marketing zu lösen. Die neue Internet-Präsenz www.perspectix.com stellt das Unternehmen in den globalen Bezugsrahmen der Digitalisierung. Besucher der Startseite erhalten Unternehmensinformationen und werden abwechselnd über beide Lösungen informiert. So entscheiden sie selbst, wann sie die Landingpage „ihrer“ Zielgruppe besuchen. „Insgesamt war die Realisierung unseres neuen Web-Auftritts durch hightech marketing ein voller Erfolg“, sagt Andre Kälin, Geschäftsführer der Perspectix AG. „Die Vertrautheit mit unserem Unternehmen und unseren Produkten half uns, eine maßgeschneiderte Website zu schaffen, die unsere Zielgruppe anspricht und unser Geschäft voranbringt.“

P´X Industry Solution

Die P´X Industry Solution umfasst einen besonders leistungsfähigen 3D-Produktkonfigurator und beflügelt den Multi-Channel-Vertrieb von variantenreichen technischen Produkten bei Industrieunternehmen. Die CPQ-Software (Configure, Price, Quote) bildet eine digitale Wissensdrehscheibe zwischen Produktentwicklung, Marktbedarf und Produktion. Damit beantworten Vertriebsorganisationen mehr Anfragen eigenständig und effizient mit perfekten Lösungsvorschlägen. Angebote überzeugen mit 3D-Visualisierungen von Produkt und Aufstellraum. Ein Webkonfigurator sorgt für Anfragen aus dem WWW – der Consumer Communicator unterstützt die Zusammenarbeit an Projekten.

P´X Retail Solution

Die P“X Retail Solution beschleunigt die Marktbearbeitung und das Category Management von Handelszentralen und Filialen mit durchgehenden Prozessen der Laden- und Einrichtungsplanung, Sortimentierung, Regaloptimierung sowie Visual Merchandising und Verkaufsaktionen. Mit der P“X Retail Solution werden virtuelle Filialen mit 3D-Einrichtungskatalogen und digitalen Planogrammen geplant, Sortimente und Verkaufszahlen abgebildet und analysiert. Ein webbasierter Store Communicator erleichtert die Zusammenarbeit aller Beteiligten am Verkaufserfolg.

Beide Lösungen sind auf der neuen Website gleichartig und eingehend dargestellt. Die technischen Features werden anschaulich in wirtschaftlichen Nutzen für den Anwender überführt. Den Gesamtnutzen der Digitalisierungsprojekte für einzelne Unternehmen belegen zahlreiche Fallstudien, die zum Download angeboten werden.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

