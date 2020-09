Digitaler Hausbau in Zeiten von Corona

Online- Hauskonfigurator & 360° Rundgänge

Corona verändert in diesen Tagen die ganze Welt. Sportverein, Essen gehen, Freunde treffen – all das scheint gerade wie ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit. Jetzt geht es um Social Distancing, Homeoffice, Homeschooling – und plötzlich schreitet auch die Digitalisierung in großen Schritten voran.

Im Hausbau hat die Digitalisierung schon vor einigen Jahren Einzug gehalten. Bedingt durch die Coronakrise wird das Thema nun besonders interessant. Wie lässt sich also digitaler Hausbau realisieren? Mit digitalen Möglichkeiten wie einem Online-Hauskonfigurator, 360° Rundgängen durch die geplante Immobilie, Videocalls mit dem Hausanbieter und vielem mehr. Die ganze Planung kann nahezu kontaktlos erfolgen – auf Qualität muss jedoch an keiner Stelle verzichtet werden.

bauen.wiewir hat sich die Digitalisierung im Hausbau auf die Fahne geschrieben und ist als Fertighausanbieter der digitale Pionier beim Thema Hausbau. Mit dem eigens entwickelten Hauskonfigurator für Typenhäuser – also Häuser, deren Grundrisse und Formen bereits vorgegeben sind – hat bauen.wiewir dem digitalen Hausbau ein Gesicht gegeben und bietet Bauinteressenten völlig neue Möglichkeiten bei der Realisierung des Eigenheims. Mit dem Hauskonfigurator von bauen.wiewir können Häuser bequem am Computer oder Tablet visuell konfiguriert werden. Von zu Hause aus und ganz entspannt.

Das macht den digitalen Hausbau mit dem Hauskonfigurator von bauen.wiewir gerade jetzt in Zeiten von Corona und Isolation noch attraktiver. Von zu Hause aus ist über die bauen.wiewir Website ein virtueller Immobilienrundgang mit einem 360° Rundumblick ins neue Zuhause möglich. Der Hauskonfigurator funktioniert intuitiv und bietet beeindruckende Möglichkeiten, sich das Eigenheim nach persönlichen Vorlieben zusammenzustellen. Interessenten können mit ihrem Hausentwurf experimentieren und unterschiedliche Varianten entwerfen. Die Dach- und Fassadenvariationen helfen dabei, sich das Traumhaus noch besser vorzustellen: Von Dachformen über Fassadenfarbe bis hin zur gewünschten Haustechnik werden dem Nutzer die verschiedensten Optionen geboten. Innerhalb weniger Minuten haben Interessenten die Möglichkeit, sich ihr Traumhaus mit dem bauen.wiewir Hauskonfigurator selbst zusammenzustellen. Ein realistisches Raumgefühl verleiht dabei das bauen.wiewir 3D-Hausmodell, in dem die gewählten Variationen zu sehen sind – der Blick von allen Seiten und in jedes Stockwerk ermöglicht es sofort, eine erste Vorstellung vom neuen Zuhause zu bekommen. Auf Basis der gewählten Konfiguration erhält man dann auch als nächsten Schritt schon ein erstes Angebot. Der Preis wird für jede Auswahl angepasst und es ist einfach, die Kosten im Blick zu behalten, denn auch Kostentransparenz spielt bei bauen.wiewir eine große Rolle. Möglich ist der Kauf als Ausbauhaus, technikfertiges oder schlüsselfertiges Haus. Ein Versprechen gibt es bei allen Varianten: Die Bauherren erwartet aufgrund der Standardisierung und der digitalen Prozesse ein herausragendes Preisleistungsverhältnis, sowie ein entspannter Bauablauf. Das ist digitaler Hausbau mit bauen.wiewir.

Den Hauskonfigurator von bauen.wiewir gibt es aber nicht erst seit Corona. Bereits 2016 wurde die erste Version ins Leben gerufen. Noch im Frühjahr 2020 erfolgt ein Relaunch der bauen.wiewir Website mit optimierter Funktionalität des Hauskonfigurators und einem noch besseren Nutzererlebnis.

bauen.wiewir ist seit 2016 ansässig in Roth nahe Nürnberg in Bayern. Bei bauen.wiewir setzt man von Anfang an auf eine konsequente Onlinestrategie. Damit möchte man auch junge Familien erreichen, deren Suche nach Informationen verstärkt im Internet stattfindet. Auch jener neuen Generation von Bauherren möchte bauen.wiewir die Möglichkeit bieten, sich den Traum vom Eigenheim – trotz womöglich eingeschränkter finanzieller Ressourcen – in kompromisslos hoher Qualität erfüllen zu können.

bauen.wiewir ist die digitale Schwester des Traditionsunternehmens LUXHAUS, welches seit den 1960er-Jahren in Bayern Holz-Fertighäuser mit hohem Vorfertigungsgrad baut. Qualität und Konstruktion wurden seitdem ständig verbessert und erfüllen heute im Standard mehr als die geforderten Werte. Von bauen.wiewir werden ausgewählte Typenhäuser in bewährter LUXHAUS-Qualität “Made in Bayern/Germany” angeboten. Durch die Standardisierungen einiger Prozesse unter Berücksichtigung von Kundenwünschen kann bauen.wiewir mit diesem Prinzip im Fertighaussegment hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Noch dazu sind bei bauen.wiewir Fertighäusern immer alle KfW 55 Anforderungen im Standard enthalten. Fristgerechte Abläufe und eine schnelle Umsetzung – mit bauen.wiewir ist das Realität. Bauherren können sich bei ihrem Fertighausbau auf eine pünktliche Lieferung verlassen.

bauen.wiewir – Typenhäuser aus dem Hause LUXHAUS – online konfiguriert – Made in Germany. Mit bauen.wiewir ist der digitale Weg auf dem Fertighausmarkt für all diejenigen geebnet, denen Qualität wichtig ist und die langfristig selbst in einem gesunden Zuhause leben möchten.

