Digitaler Innovationspartner: R/GA holt Etat von Beam Suntory

Globale Innovationsfirma entwickelt D2C-Designsystem für gesamtes Markenportfolio

London/Berlin, 20.01.2021 – Hochprozentiger Neukunde: Nach erfolgreichem Pitch ist R/GA London ab sofort digitaler Innovationspartner von Beam Suntory, einem der weltweit führenden Produzenten von Premium-Spirituosen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll ein Best-in-Class-Designsystem entstehen, das für das gesamte Portfolio digitaler Plattformen und Produktwebseiten von Beam Suntory zum Einsatz kommt. Hierzu zählen unter anderem Premium- und Kultmarken wie Bowmore, Jim Beam und Cruzan.

R/GA und Beam Suntory können bereits eine lange gemeinsame Geschichte vorweisen. So arbeiteten die Teams der R/GA Offices in New York und Tokyo in den letzten 4 Jahren an zahlreichen Projekten, die von Produkteinführungen und Social Kampagnen bis hin zu Markenstrategien und Produktentwicklungen reichten. Die neue Partnerschaft mit R/GA London ist Beam Suntorys bislang ehrgeizigstes digitales Projekt und umfasst weltweit über 15 Marken.

R/GA London wurde in diesem Zuge mit der Bereitstellung einer Mobile-First Plattform beauftragt, die auf einem flexiblen Framework basiert und neben dem Markenauftritt gleichzeitig Effizienz, Conversion und kommerzielles Wachstum ermöglicht. Das neue Designsystem soll eine menschenzentrierte, vernetzte Customer Journey erschaffen, die wirklich repräsentativ für Beam Suntorys legendäre und hochwertige Marken ist.

“Wir freuen uns sehr, als digitaler Innovationspartner für die systematische und strategische Neugestaltung des Markenportfolios von Beam Suntory ausgewählt worden zu sein. Für uns ist das die ideale Gelegenheit, für einen globalen Kunden eine nachhaltig flexible, digitale Plattform zu schaffen und gleichzeitig zu zeigen, wie R/GA Verbraucher mithilfe von Technologie unterstützen kann. Wir können es kaum erwarten, loszulegen”, so Rebecca Bezzina, SVP Managing Director R/GA London.

Der Rollout des Projekts ist im Laufe des Jahres 2021 geplant.

Über R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

