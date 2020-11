Digitales Arbeiten mit SmartPortal365

Ein Innovationsschub für Klein- und Mittelunternehmen

Mit SmartPortal365 ist es dem Basler IT-Unternehmen BeeDigital AG gelungen, einen vollständig cloudbasierten, digitalen Arbeitsplatz zu entwickeln. SmartPortal365 steht den Nutzern ab sofort zur Verfügung. Die Anwendung ist einzigartig und löst auf einen Schlag viele Probleme von Klein- und Mittelunternehmen.

Der lang gehegte Wunsch vieler Arbeitgeber und Mitarbeitenden: Bei Arbeitsbeginn nur eine Bedienoberfläche starten und mit einem Klick Zugriff auf alle Projekte, Arbeitsgruppen, Businessapplikationen und Microsoft365-Produkte haben.

“SmartPortal365 erfüllt exakt diese Bedürfnisse und erreicht das nächste Level im Bereich des Digital Workplace – intelligent und unschlagbar kostengünstig. Ein echter Mehrwert”, erklärt Thomas Löfflad, CEO der BeeDigital AG.

Die Vorteile:

– Bei Arbeitsbeginn starten die Mitarbeitenden jeweils nur noch eine Bedienoberfläche und haben anschließend Zugriff auf alle relevanten Dokumente, Projekte und Projektgruppen. SmartPortal365 ermöglicht ein planmäßiges, strukturiertes und hocheffizientes Arbeiten.

– In Zeiten von Homeoffice trifft SmartPortal365 genau ins Schwarze: Alle Mitarbeitenden sind jederzeit aktuell informiert und können in Echtzeit die verfügbaren Daten abrufen und untereinander teilen.

– SmartPortal365 ist vollständig cloudbasiert. Die Benutzer müssen keine Software installieren.

– SmartPortal365 gibt es als Gratisversion. Die erweiterte Pro Edition ist bereits ab 35 Franken pro Monat erhältlich. Zu diesem Preis gibt es nichts Vergleichbares.

Unternehmensstrukturen verlagern sich. SmartPortal365 erfüllt alle Anforderungen an einen modernen, digitalen Arbeitsplatz. Erfolgreiche Unternehmen nutzen das Potenzial der Digitalisierung, um sich im Wettbewerb die vordersten Plätze zu sichern. Mit SmartPortal365 wird es die Poleposition.

Die BeeDigital AG ist ein Spin-Off des etablierten IT-Unternehmens innobit AG aus Basel. Die rund 30 Mitarbeitenden betreuen anspruchsvolle Kunden in der Schweiz und in Deutschland und liefern maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Digital Workplace, Secure Collaboration, Cloud Computing, Sharepoint, Consulting, O365 und Intranetlösungen. Dies erfolgreich seit 1998.

Fragen zu SmartPortal365 beantwortet Ihnen gerne Thomas Löfflad, CEO der BeeDigital AG, tloefflad@beedigital.cloud.

Kontakt

BeeDigital

Thomas Rauch

Rebgasse 21a

4058 Basel

+41 61 695 98 00

info@beedigital.com

http://www.beedigital.com

Bildquelle: AdobeStock_129125067