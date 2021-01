Digitales Rechnungsmanagement mit GetMyInvoices

Wenn die Buchhaltung Ihnen am Monatsende auch noch das letzte bisschen Zeit raubt und wieder einmal ewig dauert, dann könnte GetMyInvoices genau das richtige für Sie sein.

GetMyInvoices ruft Rechnungen und andere Dokumente aus nahezu jedem Rechnungsportal und Ihren eMails automatisch ab. Sämtliche Belege befinden sich dann an einem Ort und lassen sich von dort aus bequem an den Steuerberater oder Ihre Buchaltungs-Software sowie weitere Anwendungen übertragen. außerdem werden Ihre Dokumente automatisch Zugeordnet. So kann man mit der praktischen Volltextsuche nach jedem Detail auf dem Dokument suchen.

Die funktionsweise von GetMyInvoices überzeugt durch den automatischen Import sowie vielen Nützlichen Funktionen die den Umgang mit Rechnungsdokumenten effektiver gestalten und Ihnen eine Zeiteinsparung bringt.

Schnelles finden:

Sie können nach einem beliebigen Schlagwort suchen und die gewünschte Rechnung binnen Sekunden finden

Automatische Abholung & Zuordnung:

Ihre Dokumente werden von über 10.000 Online-Portalen abgeholt und automatisch zugeordnet

Scan App:

Mit der Scan App können Sie Papier-

rechnungen einfach per Smartphone-Kamera erfassen

eMail Import:

Rechnungen aus Ihren eMails werden automatisch erkannt und importiert

Import:

Egal ob Dropbox, Google Drive usw. von bekannten Cloud Anbietern zu importieren ist kein Problem

API:

Mit API und API-Schlüsseln können Rechnungen sicher über Drittanwendungen abgefragt werden

GetMyInvoices verwendet fortschrittliche Technologien, um Daten sicher zu übertragen, abzulegen und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Das alles kann im Browser und somit von überall auf der Welt erledigt werden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich. Und falls mal eine Rechnung nicht zugeordnet werden kann, ist dies einfach Nachzutragen und GetMyInvoices merkt sich die Einstellung für Zukünftige Rechnungen.

