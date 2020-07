Digitalisierung dank Corona – Immer mehr Unternehmen rüsten auf

17.07.2020, Berlin – Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen anfänglich hart getroffen. Die Unsicherheit bei Kunden führte kurzzeitig zu einer Stagnation von Umsätzen und viele Unternehmen haben weitreichende Vorkehrungen getroffen. Um die Arbeit nicht komplett einstellen zu müssen, wurde in dieser Zeit die Digitalisierung vorangetrieben. Virtuelle Meetingräume oder cloudbasierte Software haben dadurch einen regelrechten Boom erlebt.

Diese Phase der digitalen Aufrüstung findet aber auch mit den aktuellen Lockerungen der Corona-Regeln kein Ende – wie die ALPHA Bürosysteme GmbH bestätigt. Das Unternehmen ist in dieser Zeit uneingeschränkt geöffnet und steht Unternehmen mit dem nötigen Know-How aus über 30 Jahren Branchenerfahrung bei weiteren Digitalisierungs-Maßnahmen zur Seite.

Die ALPHA Bürosysteme GmbH hat sich als Full-Service Dienstleister auf den Vertrieb von Multifunktionsdruckern und -kopierern spezialisiert. Gerade jetzt, wo viele Büros noch durch die Inanspruchnahme von Homeoffice leer stehen, ist eine Aufrüstung der Drucker oder des Firmennetzwerks für Viele der optimale Zeitpunkt.

Durch eine angenehme 2-Minuten Anfrage kann über die Website https://www.alpha-buerosysteme.de/ bequem ein erstes Angebot eingeholt werden. Das Portfolio begrenzt sich aber nicht nur auf das Anbieten von Druckern und Kopierern. Für die meisten Unternehmen ist das Leasen oder Mieten inklusive Full Service Vertrag am interessantesten. Die ALPHA Bürosysteme GmbH deckt mit dem Full Service Vertrag neben Reparaturen und Wartungen auch die automatisierte Bestellung von neuen Tonern sowie die Einbindung in das Firmennetzwerk ab. In Zukunft wird das Produktportfolio zusätzlich um das Segment Plotter erweitert werden.

Wer neben der unverbindlichen Anfrage über das jeweilige Formular auf der Website eine Beratung wahrnehmen möchte, kann diese in einem persönlichen Gespräch über die Telefonnummer 030 525 14 00 erhalten.

Wenn Sie Kopierer oder Drucker leasen, kaufen oder mieten möchte, sind Sie bei der ALPHA Bürosysteme GmbH absolut richtig. Unsere Webseite bietet Ihnen umfangreiche Informationen zum Thema Kopier- und Drucktechnik und unser Serviceteam berät Sie gerne am Telefon oder im persönlichen Gespräch. Selbstverständlich leisten wir auch alle ergänzenden Dienstleistungen rund um Büro Kopierer: Unser von den Herstellern geschultes Technikerteam führt Reparaturen und die Wartung ihres Multifunktionsdruckers durch und unser IT-Team unterstützt Sie bei der Einbindung ins Firmennetzwerk. Neben dem Leasing und Kauf der Kopierer bieten wir auch Kurzzeitmieten für Projekte an. Mit über 30 Jahren Branchenexpertise stehen wir ihnen als Partner gerne zur Seite.

Kontakt

ALPHA Bürosysteme GmbH

Frank Zander

Alexander-Meißner-Straße 68

12526 Berlin

030 5251400

info@alpha-bs.de

https://www.alpha-buerosysteme.de

Bildquelle: Nirat Makjantuk, 123rf.com