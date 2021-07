Digitalisierung für größte Wettbewerbsfähigkeit

Als digitale Unternehmensberatung in München hilft die SouthVest Consulting GmbH Ihnen dabei, mit digitalen Hilfsmitteln ihre Prozesse zu optimieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Grade in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es eine ganz besondere Herausforderung, die Digitalisierung umzusetzen. Allerdings sollten Sie den Prozess nicht als Hindernis betrachten. Fertige Softwarelösungen gibt es für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich HR, Buchhaltung und Marketing – aber kaum für die Produktion. Und wie funktioniert die erfolgreiche Einführung einer neuen Software in der Personalabteilung?

Probleme der Digitalisierung für KMU auf einen Blick:

1. Die Größe der Herausforderung: Wo als Geschäftsführer bei der Digitalisierung anfangen? 2. Scheinbar schwer kalkulierbare Investitionskosten bei der Einführung 3. Kaum passende Softwarelösungen für Produktion und Logistik von der Stange 4. Fehlende Kompetenzen moderne Softwarelösungen anzuwenden 5. Skepsis gegenüber Change Prozessen im Unternehmen Skepsis gegenüber Investitionen Ein besonderes Problem stellt die Skepsis gegenüber den benötigten Investitionen dar. Schließlich verfügt jedes Unternehmen über seine eigenen Unternehmensprozesse sowie Vertriebsprozesse und Marketingstrategien. An diesen bestehenden Strukturen zu rütteln ist nicht immer einfach. Dennoch besteht stets Potenzial zur Optimierung: Die SouthVest Consulting GmbH – Ihre digitale Unternehmensberatung in München unterstützt Sie dabei.

Hunderte Einzelprozesse sind schwer zu kalkulieren

Als digitale Unternehmensberatung in München wissen wir, dass es oft die Kosten sind, die Unternehmen vor der notwendigen Digitalisierung zurückschrecken lassen. Schließlich ist die Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Vertriebsprozessen ein kleinteiliges Geschäft. In einem typischen KMU sind es oftmals hunderte Einzelprozesse, die Sie betrachten müssen. Hier brauchen Sie Expertenwissen, um zu erkennen, wo Sie mit digitaler Prozessoptimierung Kosten senken und Gewinne vergrößern können. Fehlendes Technisches Know-How Ein weiteres Problem sind die IT-Gefahren. Verlagert sich das Gefahrenpotenzial in den IT-Bereich, benötigen Sie eine ausreichend große IT-Abteilung.

Allerdings kommt die Digitalisierung auch ohne ein riesiges IT-Budget aus. Ihre digitale Unternehmensberatung in München kann Ihnen bei der Planung dieser Ressourcen helfend zur Seite stehen. Denn fehlendes technisches Know-how lässt sich einkaufen, sofern Ihre Kernkompetenzen an einer anderen Stelle liegen. Außerdem finden sich mittlerweile zahlreiche Systeme für die Warenbewegung oder die Abbildung von Vertriebsprozesse, die einfach zu bedienen sind. Auf diese Weise steht die Technik der Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens nicht länger im Wege.

Zweifel an Skalierbarkeit

Sie zweifeln hingegen an der Skalierbarkeit der Digitalisierung? Wie die SouthVest Consulting weiß, besteht das Dilemma des Mittelstands in den Prozessen. Da es Hunderte von ihnen gibt, die teils sehr unternehmensspezifisch aufgestellt sind, gibt es auf dem Markt eventuell keine existierende Digitalisierungslösung. Dadurch können Sie nicht prüfen, ob sich der Einsatz der neuen Technik für Sie und Ihr Unternehmen rentiert. In großen Unternehmen oder Konzernen verhält es sich anders: Hier werden die einzelnen Prozesse häufiger durchgeführt, sodass sich die Digitalisierung in jedem Fall rentiert. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, sich an diesen Unternehmen ein Beispiel zu nehmen. Denn selbst mit deutlich niedrigeren finanziellen Mitteln können Sie mit der Hilfe der SouthVest Consulting GmbH die notwendigen Grundlagen schaffen.

Die Digitalisierung ist im Mittelstand immer noch ein Thema mit viel Nachholbedarf. Das gilt für die Digitalisierung des Geschäftsmodells, der Produkte, des Vertriebs und auch der Wertschöpfung. Wir verhelfen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu mehr Umsatz, nachhaltig gewinnbringenden Vertriebsprozessen, Fachkräften und optimierten Marketingstrategien als Unternehmensberatung in München.

Kontakt

SouthVest Consulting GmbH

Mirko Braunschweig

Filchnerstraße 8

81476 München

–

–

info@southvest.de

https://southvest.de